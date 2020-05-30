Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisi sonrası bütün dünyada normalleşmenin adımları atılırken Alman lobisi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için kulislere başladı. Sky Sports’ta yer alan habere göre Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarının Almanya’da oynanması için UEFA’ya başvuruda bulundu. Türkiye’de koronavirüs salgınının hâlâ belirsizliğini koruduğu ve bu yüzden Almanya’ya alınması gerektiği belirtildi.



> UEFA cevap vermedi

Bundesliga’nın Covid-19 sonrası Avrupa’da en erken başlayan lig olduğu ve şu ana kadar herhangi bir problemin yaşanmadığının altı çizilirken bunun önemli bir kriter olduğu UEFA’ya ifade edildi. Başvuruda 7-8 Ağustos’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçlarının dahi Almanya’da oynanması gerektiği belirtildi. UEFA, bu taleplere henüz bir cevap vermedi.



FInal Four planı

UEFA, Şampiyonlar Ligi’ni Dörtlü Final Sistemi’nde bitirmeyi planlıyor. Takvim ve Final Four modeli kabul edilirse yarı final maçları 13-14 Ağustos’ta tarafsız sahada oynanacak. İstanbul’da oynanacak final maçı da aynı yerde yapılacak.