Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - TFF’nin liglerin 12 Haziran’da başlayacağını kesin olarak açıklaması Galatasaray’ı çok sevindirdi. Futbola verilen koronavirüs arası öncesinde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını söyledi. Sarı-kırmızılı takım son 10 maçından sekiz galibiyet ve iki beraberlik alarak zirveye ortak olmayı başarmıştı. “Futbolu çok özledik” diyen Fatih Hoca “Salgın sebebiyle uzun bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. Bu süreçte hepiniz evlerinizde çalıştınız. Şimdi bize düşen tekrar futbola ve şampiyonluğa odaklanmak” dedi.



> Türkiye iyi iş çıkardı

Koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin büyük bir başarı elde ettiğini belirten Fatih Hoca “Yabancı oyuncularımızın burada kalmasını istedik, çünkü Türkiye diğer ülkelerden daha güvenliydi. Geldiğimiz noktaya bakınca haklı olduğumuzu gördük. Şimdi lig başlıyor ve biz de tamamen işimize konsantre olacağız. Galatasaray’ın olduğu yerde her zaman umut vardır. Başladığımız işi en iyi şekilde bitirmeliyiz. Harika bir seri yakaladık. Kaldığımız yerden bunu devam ettirelim. Sizin de tek düşünceniz şampiyonluk olmalı. Kupayı kazanacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.



FENER TAKİBE ALDI

Kenan’a markaj

Fenerbahçe Fortuna Düsseldorflu Kenan Karaman’ı listesine aldı. Bundesliga’da iyi bir sezon geçiren 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde özel bir madde var. 27 puanla 16. sırada bulunan Fortuna Düsseldorf küme düşerse Kenan Karaman 2 milyon avroya başka bir takıma transfer olabilir. Kenan ile birlikte Bundesliga’yı da yakın takibe alan sarı-lacivertliler millî oyuncuyu ucuz fiyata kapmak istiyor.



İSKOÇ İDDİASI

Fraser’a kanca

Galatasaray önümüzdeki yılın kadro çalışmalarını şimdiden yapıyor. Sarı-kırmızılıların Bournemouth forması giyen Ryan Fraser ile ilgilendiği iddia edildi. Daily Record’da yer alan haberde İskoç oyuncunun Galatasaray’a gitmeye sıcak baktığı belirtildi.