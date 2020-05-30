Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer- Süper Lig maçları 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmesine karar verilirken, Beşiktaş’ta bu dönem, gelecek sezona hazırlık kapsamında değerlendirilecek. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, kalan haftalarda bu sezon çok az forma giyen ya da süre alamayan isimlere şans vermeyi planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu konuda bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcı “Elimizde potansiyeli yüksek oyuncular var. Bu dönem hem gençler, hem de bizim için bir fırsat” dedi. Başkan Çebi’nin de bu konuda aynı görüşte olduğu ve Sergen Hoca’ya destek verdiği belirtildi.



> Yeni omurga

Yalçın’ın kalan haftalarda en çok forma vermeyi istediği isimler ise şöyle: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Dorukhan Toköz. Karius ile yolların ayrılmasından sonra Sergen Yalçın’ın kaleyi Ersin Destanoğlu’na devretmeyi istediği öğrenildi. Stoperde ise bu sezon sürekli sakatlanan Ruiz ve Roco yerine 18 yaşındaki Erdoğan Kaya’nın şans bulması bekleniyor. Sol bekte ise Caner’in yerine Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Sözleşmesi bitecek olan Elneny ve ücretine zam isteyen Atiba da yerini Dorukhan ile Kartal Yılmaz’a bırakacak.



Burak iki maçta yok

Covid-19’a yakalandığı için çalışmalarını salonda sürdüren Burak Yılmaz, TFF’nin ‘üç hafta’ protokolüne takılacak. Buna göre yıldız oyuncu cezalı olduğu Antalyaspor maçının yanı sıra Denizli deplasmanında da forma giyemeyecek.



BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Koronavirüs hastalığını atlatan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine gitti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la görüşen siyah-beyazlıların patronu, çalışma sahanın ortasında da futbolcularla buluştu ve moral konuşması yaptı.