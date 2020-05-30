Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 12 Haziran’da yeniden başlayacağını duyurdu. Kuşkusuz en heyecanlı takım lider durumda bulunan Trabzonspor. Bordo-mavililer bu heyecanını, coşkusunu ve umudunu sosyal medyadan yansıttı, camiasına mesaj yolladı. Kulübün resmi hesabından gönderilen mesajda dikkat çeken nokta “birlik” vurgusuydu. Mesajda “Biz 26. hafta itibarıyla şampiyonluk yolunda lider takımız. Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!” ifadeleri vardı.



> Herkesin inancı tam

Ki bu mesajın altı da A’dan Z’ye tüm taraftarlarda dolu. Yönetiminden taraftarına kadar herkes, yıllardır hayali kurulan şampiyonluğa çok yakın olduğu görüşünde. Hem futbol olarak hem de puan olarak. Şu anda tam bir kenetlenme hâlindeki Karadeniz ekibinde “Şampiyonluk” kavramı pek dillendirilmiyordu ama artık öyle değil. Takım üzerinde baskı oluşturacağı endişesi ortadan kalktı, yerini güven aldı. “Maç maç bakacağız” diyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, hem ligde şampiyon olabileceklerini hem de Türkiye Kupası’nı alabilecek kalitelerinin bulunduğunu ifade ediyor.



Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada futbolcular sprint ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanda oyuncuların morali yerindeydi.



Sörloth’a zamlı tarife

El üstünde tutulan golcünün 6 milyon avro ödenerek bonservisi alınacak ve eğer bu sezon satılmazsa yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilecek



> Tapusu alınacak

Bordo-mavililer için Aleksander Sörloth’un yeri ayrı. Nasıl olmasın ki! Geçen sezon başında Crystal Palace’tan 6 milyon avro satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralanan ve yüksek verim alınan Norveçli golcü Avrupa devlerini peşine taktı. Golcü için 20-25 milyon avrolar telaffuz edilir oldu. Ahmet Ağaoğlu yönetimi de Sörloth ile ilgili farklı hesaplara girdi. İki sezon için 750 bin avro kiralama bedeli ödenen golcünün öncelikli olarak 6 milyon avroya bonservisi alınacak.



> Yeni mukavele

Ki sezon sonunda bazı Avrupa devlerinin Sörloth için Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor. M. United, Chelsea, Monaco ve B. Münih gibi kulüplerin yakın takibinde olan Sörloth iyi bir rakama satılmazsa Şampiyonlar Ligi de düşünülerek kadroda tutulacak. 1,5 milyon avroluk senelik ücretine zam yapılarak yeni mukavele imzalanacak. Böylece dev arenada daha iyi bir vitrin yaparak yüksek bedelle Avrupa’ya satılacak. Planın A mı B mi olacağını ise zaman gösterecek.



GEÇMİŞ OLSUN

Özdemir’e operasyon

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir omzundan ameliyat oldu. Özdemir’in başarılı bir operasyon geçirdiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada TFF, daha önce duyurduğu gibi Süper Lig ve TFF 1. Lig’de kalan maçların seyircisiz oynanacağını duyurdu.