Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi. Futbolcular, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.