Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’un büyük umutlarla aldığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, tutuk başlamış, sakatlık yaşamış ligin ikinci yarısıyla birlikte kendine gelmişti. 2022’ye kadar mukavelesi bulunan ve yıllık garanti ücreti 5 milyon avro olan Kolombiyalı forvetin adı birçok transfer iddiasıyla geçiyordu. Geçtiğimiz günlerde de David Beckham’ın takımı Inter Miami devre arasında istediği yıldız için teklif yeniledi. Arap ekiplerinin el-Hilâl’in yıllık 10 milyon avroya yakın ücret önerdiği Falcao, kararlı bir duruş sergiledi. Dünyaca ünlü forvet bir yere gitmeyeceğini ve Galatasaray ile olan mukavelesini sonuna kadar tamamlamak istediğini vurguladı.

> “Teklifleri bana iletme”

Falcao menajeri ile bir görüşme yaparak “Sadece ben değil ailem de burada çok mutlu. Kendimize yeni bir düzen kurduk. Yeni doğacak bebeğimiz de burada dünyaya gelecek. Galatasaray’a büyük umutlarla geldim. Yaşadığım sakatlık sürecinde hem kulübüm hem de taraftarlarımız bana çok destek verdi. Bu sezon şampiyonluğa gidiyoruz. Ben kararımı verdim, Galatasaray’da kalmak ve şampiyonluk kupası kaldırmak istiyorum. Artık sakatlığım tamamen geçti. Gerçek Falcao’yu gösterip borcumu ödemek istiyorum. Bu yüzden gelecek teklifleri bana iletmene gerek” diyerek gelen tekliflere kapısının kapalı olduğunu belirtti.

En formda futbolcu

Koronavirüs salgını sonrası liglere verilen mecburi arada hâliyle oyuncuların formu düştü. Radamel Falcao da ise durum tam tersiydi ve takım içinde değerleri en yüksek çıkan isim oldu. Otuz dört yaşındaki yıldız oyuncu kilosunu korumayı başarırken laktak ve dayanıklılık testlerinde takımın iyileri arasında yer aldı.

TESTLER NEGATİF

Taktiğe geçildi

∂ Bir an önce tempo tutmak isteyen Galatasaray’da idmanlar son gaz devam diyor. Bayram sürecinde özel izinde yükleme çalışmasını tamamlayan Fatih Terim, dün taktik antrenmanlara geçti. Öte yandan teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarına yapılan virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

YOUTUBE KANALI...

Aslan ilk 10’da

∂ Galatasaray, (1,5 milyon) YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunuyor. F.Bahçe’nin (1,3 milyon takipçi) 12. durumda olduğu sıralamada 9,4 milyon abone ile Barcelona zirvede. Barça’yı 5,7 milyon aboneyle Real Madrid izliyor.

BÜYÜK İDDİA...

Luyindama’ya Ada’dan talip

∂ Galatasaray’da defansın bel kemiği Luyindama, Demokratik Kongo Millî Takımı’nda sakatlanıp ameliyat olmuştu. Genç stoper yeni yeni sahalara döndü. Kongo basınından Foot RDC, Everton’u çalıştıran Carlo Ancoletti’nin Luyindama'yı çok istediği ve Galatasaray’a 15 milyon avroluk bir teklif yapacağını iddia etti.