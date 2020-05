Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Çebi, bugün yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ağustos ayına ertelenen olağan idari ve mali genel kurula katılamadıklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle kulübün gelir kaybının yüzde 70'in üstünde olmasını tahmin ettiklerini belirten Çebi, "Covid-19 salgınının oluşturduğu mali sıkıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. İki buçuk aylık süreçte 166 milyon lira gelirden mahrum kaldık. Sezonun devamını seyircisiz oynamak ve bazı sponsor gelirlerinden yoksun kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaybımızın yüzde 70'in üstünde olmasını beklemekteyiz. Temennimiz ve mücadelemiz bu rakamları biraz daha aşağı çekmek yönünde olacaktır. Covid-19'un Beşiktaş'a ağır bir yük yükleyeceği bugünden görülmektedir." diye konuştu.

"Ayda 25 milyon lira açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz"

Siyah-beyazlı kulübün her ay 25 milyon lira açık verdiğini ve bu durumun en önemli etkeni olarak büyük kontratları işaret eden Çebi, şunları aktardı:

"Verdiğimiz söz gereği çalışmalarına başlanan ve merakla beklenen geçmiş 10 yılla ilgili denetleme süreci, pandemi nedeniyle birkaç ay sarkmıştır. Önümüzdeki ağustos ayında yapılması planlanan genel kurul toplantımızda sizlere bu hususla ilgili raporlar sunulacaktır. Göreve geldiğimiz ana kadarki borcun 3,3 milyar lira olduğu divan kurulu toplantısında sizlere açıklanmıştı. Belirtmek istiyorum ki bu borç, mevcut finansman yükü ve gelecek olan faizlerle 2023 yılında 4,1 milyar lirayı bulacak belki de aşacaktır. Vereceğimiz mücadele, bu rakama ulaşılmaması hatta daha da aşağı bir seviye çekilmesidir. Kulübümüzün yaklaşık 600 milyon lira geliri vardır ancak giderimizin 900 milyon lira olduğunu vurgulamak istiyorum. Yılda 300 milyon lira açık veriyoruz. Ayda 25 milyon lira açıkla kulübümüzü yönetmeye çalışıyoruz."

Göreve geldikleri ekim ayının son 10 gününde 120 milyon lira ödeme yaptıklarını anlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temiz kağıdı alınmış ve Avrupa'ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır. Bu konuyla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Bu süreç eylül ayı sonunda tamamlanması gerekirken eski yönetim seçim nedeniyle bunu ekim ayına ertelemiştir. Bu ilginç durumu kamuoyu ve Beşiktaşlılarla paylaşmayı bir görev biliyorum. Yaklaşık 7 aylık görev süremiz boyunca 380 milyon lira kaynak oluşturduk. Bu kaynak, bankalara gelen tüm gelirlerimizin dışında oluşturduğumuz bir kaynaktır. Yapılmış olan ağır sözleşmeler gereği tüm gelirlerimiz bankalara ödenmektedir. Gelirlerimiz, bankalar tarafından kredi borçlarımıza sayılmaktadır. Bunların dışında bulmamız gereken 780 milyon liraya karşılık bulabildiğimiz 380 milyon lira ile bugüne kadar kulübümüzü ayakta tutmayı başardık. Geldiğimiz günden bu yana 8 ayı bulan maaş ödemeleri yaptık. Eski yönetim döneminden kalan 3-4 ay geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapatmış bulunuyoruz."

Bankalarla yeni bir anlaşma yapmak için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Konsorsiyum bankalarıyla yapılmış olan bir kredi sözleşmemiz var. Bu kredi sözleşmesinin içeriğinin kulübümüzün şu anki şartlarıyla dönmesine engel teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Geldiğimiz günden beri bu sözleşmenin çok ağır şartlar içerdiğini, sözleşmenin yeniden yapılanmasının kulübümüzün dönebilmesi adına çok önemli olduğunu belirtmiştik. Bu konuda bankalarla olan görüşmelerimiz ısrarlı bir şekilde devam etmektedir. Beşiktaş lehine olan bir sözleşmeyi hayata geçirmeyi arzuluyor ve bunun gayreti içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sergen Yalçın kurmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte altyapıya ağırlık vereceklerini ve genç oyuncuları satarak gelir elde edeceklerini dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Futbolla ilgili her şeyin para olmadığını söylemek istiyorum. Yüksek ücretlerle kurulan takımların her zaman başarı getirmediğini düşünüyorum. 2015-16 şampiyonluğumuzda takım bütçemiz yaklaşık 52 milyon avro, 2016-17 şampiyonluğumuzda 67 milyon avro ve dördüncü tamamladığımız 2017-18 sezonunda bütçemiz 92 milyon avro idi. Yüksek ücret ödenen her transferin doğru transfer anlamına gelmediğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Bundan sonra özümüze dönmek, özellikle gençlerden hizmet alarak ve onları başka takımlara satarak gelir elde etmek çok önemli. Metin-Ali-Feyyaz dönemini, değerli hocamız Sergen Yalçın'ın altyapıdan gelerek şampiyonluklar yaşadığını hatırlarsak yapmak istediğimiz şeyin doğru olduğunu ve vizyon çizerek bu yoldan vazgeçmememiz gerektiğini biliyoruz. Hocamızla beraber altyapıdan gelecek çocuklara önem vereceğiz. Oyuncu izleme ekibimizle altyapımızın dışından da bulacağımız kabiliyetli, genç, terbiyeli futbolcularla yeni bir Beşiktaş oluşturacağız. Bu konuda tereddüt etmiyoruz. Sergen Yalçın kurmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapıdan gelerek şampiyon olmuş bir sporcu. Sergen Yalçın'ın motivasyonunun en üst noktada olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde 13. sırada olan takımımız şu anda 5. sırada. Sezon sonunda daha yukarıda olmayı hedefliyoruz. Bu da bizim futbol takımımıza verdiğimiz önemi gösteriyor. Altyapıya önem veriyoruz. U-19 Akademi Takımımızda başarıyla çalışmış olan Ozan Köprülü'yü alt ve üst yapı arasında köprü olması amacıyla Sergen Yalçın'ın ekibine dahil etmemizin, hocamızın bu durumu benimsemesinin, bizim öze dönerek gençlerle yol alacağımızın işareti olarak tarafınızca bilinmesini istiyorum."

Pandeminin sebep olacağı sıkıntılar konusunda futbolculardan destek istediklerini söyleyen Çebi, "Futbolcularımızdan pandemi sürecinin oluşturduğu ve oluşturacağı sıkıntılar konusunda destek istedik. Yeni dönemdeki bütçemizin daha makul olması adına, futbolcularımızla yola devam etme isteğimizle beraber görüşmelerimizi yapacağımızı kendilerine ilettik. Her birinin bu konuda samimi ve istekli olacağına inancım sonsuz." dedi.

"Transferler yapılırken acele edilmemeli, özenli araştırmalar yapılmalı"

Transfer edilen futbolcunun faydalı olmaması durumunda kulübe maddi zarar verdiğini tecrübe ettiklerini de aktaran Çebi, şu görüşleri paylaştı:

"Transferler yapılırken acele edilmemeli, özenli araştırmalar yapılmalı. Transfer edilecek futbolcunun faydalı olmaması halinde kulübümüze büyük maddi zarar vereceğini gördük. Bunların tecrübesini yaşamış bir yönetici olarak bugün başkanlık yaptığım kulübümüzde yaşadığım bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Futbolcumuz Ajdin Hasic, şu anda Ümraniyespor'da kiralık olarak oynuyor. En kısa zamanda kendisini A takımımızda değerlendirmek istiyoruz. Hasic'i sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir sporcu olarak görüyoruz. Acele transfer olmamalı, pazarlıklar çok sağlıklı yapılmalı. 2 milyon avroya atılan imzaya rağmen, Hasic'in ve ailesinin bize destek vermesi, kendileriyle günlerce pazarlık yaparak bu bedeli 1 milyon avroya çekmiş olmamızın da çok önemli olduğu hususunu dikkatinize sunuyorum."

"Huzur Beşiktaş'a hayır getirmemiştir"

Yönetimdeki arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Çebi, "2019 yılının ekim ayında göreve geldik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Canı gönülden çalışıyorlar. Kulağımıza dedikodular geliyor. Sürekli görevi bırakacağımız ve kendi aramızda anlaşamadığımız gibi söylemlerle bizi yıpratmaya çalışan muhalifler olduğunu gözlemliyoruz. Bunları niye yaptıklarını anlayamadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlara gerek yok. Seçim zamanı gelir, herkes aday olur. Nasıl biz cesaretle geldik ve zor durumda aday olduysak herkesin aday olma hakkı var. Çalışan bu yönetimi yıpratma amaçlı dedikodulara rica ediyorum, inanmayın. Ben arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Tartışmak, Beşiktaş'ın menfaatleri açısından çok önemli. Eğer tartışmaların yapılmadığı yönetimlerde huzur var diyorsanız, huzur Beşiktaş'a hayır getirmemiştir. Biz kavga etmiyoruz. Beşiktaş'ı seviyoruz. Borç 3 milyar liraya yaklaşmışken 2019 yaz transfer döneminde, bonservis ve maaşlarıyla 30 milyon avroya futbolcuların transfer edilmesi, bir transfer sezonunda Kulübümüze 250-300 milyon lira yük bırakılmasını sizlerin takdirine sunuyorum ve üyelerimizden bu durumu bir yere not etmelerini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın açıklamaları sonrasında Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için başvuruda bulunduklarını hatırlatan Çebi, kısa zamanda cevap beklediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden beri Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili yaşadıklarımızı aktarmak istiyorum. Fenerbahçe maçında VAR olayı yaşadık. Müracaatları yapmamıza rağmen sonuç elde edemedik. Hala o konuda beklentimiz var. Göztepe maçında kural hatası olduğunu belirttik. Hakemin çelişkili ifadelerinin etik kurulunda değerlendirilmesi konulu müracaatımıza cevap alamadık. Mesut Bakkal beyefendinin belirttiği gibi 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmemizle ilgili müracaatımıza en kısa zamanda cevap verilmesini arzu ettiğimizi TFF’ye iletmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"FIFA, UEFA ve TFF'nin yapmadığı şeyleri, futbolcularımızla bir aile olarak çözeriz"

Pandemi döneminde FIFA, UEFA ve TFF'nin yönlendirici kararlar alamadığını savunan başkan Çebi, "FIFA, UEFA ve TFF, pandemi döneminde hiçbir şekilde net yönlendirici kararlar alıp tarafımıza bildirmedi. Bu da futbolcularımızla ne şekilde hareket edeceğimiz konusunda bizi zorluyor. Futbolcularımız da bu konuda ne yapacaklarını bilememekte. Umuyorum ki FIFA, UEFA ve TFF'nin yapmadığı şeyleri, futbolcularımızla bir aile olarak çözeriz. Bundan sonrası için süratli bir şekilde ekonomik kuralların yeni baştan belirlemesi gerektiğini TFF aracılığıyla FIFA ve UEFA'ya bildirmeyi görev kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bize destek vermeniz halinde Beşiktaş'ı uçuracağız"

Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğine inandığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "En önemli konu ekonomi. Herkes 'Ekonomik durumu anlatmayı bırak çözüm getir' diyor. Ben bu konuda geri adım atmayacağım. İçinde bulunduğum durumu aileme anlatamazsam Beşiktaş'a katkı veremem. Bize destek vermeniz halinde Beşiktaş'ı uçuracağız. Bizi güzel günler bekliyor. Doğru işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sizlerin vereceği destek benim ve yönetim kurulum için çok önemli. Yalnız başımızda biz bu yolda yürümekte zorlanırız. Bizi yalnız bırakmamanızı rica ettik. Bağış kampanyasından bahsetmiştim. 19 Mart'ta başlatmayı düşündüğümüz kampanya Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Haziran'dan sonra normal sürece geçeceğimizi, seyircisiz de olsa kalan sekiz haftanın oynanacağını biliyoruz. Bu süreç içinde kampanyamızı başlatacağız. Vereceğiniz destek, zor durumu aşmamızda çok önemli rol oynayacak. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

Kulüp üyeliği ile ilgili durumun gözden geçirildiğini aktaran Çebi, "Kulübümüze üyelik için giriş ücretinin 5 bin lira, yıllık aidatın 120 lira olduğu malumunuzdur. Yedi-sekiz sene önce belirlenen yıllık aidat tutarının günümüz şartlarına göre gözden geçirilmesi gerektiğini, bu konuyu Beşiktaş'ımıza katkı verilmesi anlamında önemsediğimizi ve bu durumu ilk yapılacak mali ve idari genel kurulda gündeme getireceğimizi söylemek istiyorum. Yaklaşık beş buçuk yılda 832 kişi üye yapılırken geldiğimiz 7 aylık sürede 550'den fazla kişinin kulübümüze üyeliği yönetim kurulumuz tarafından sağlanmıştır. Bu durum bizim moralimizi yükseltmiştir. Yeni üyelerimize üyeliklerinin hayırlı olmasını diliyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çebi, ayrıca tüzükle ilgili geniş çaplı bir çalışma içinde olduklarını ancak pandemi nedeniyle tüzük tadil kongresinin gecikeceğini söyledi.

Taraftarların Vodafone Park'ta kale arkası tribünlerde ayakta maç izleme talebinin Gençlik ve Spor Bakanlığına iletildiğini ve normal sürece gelindiğinde ayakta maç seyretme dönemini başlatmış olacaklarını belirtti.

Çebi, kulübün personel sayısında yüzde 22 küçülmeye giderek 10 milyon TL tasarruf sağlandığını belirterek, Fulya'daki alışveriş merkezinin doluluk oranının yüzde 65'e çıktığını aktardı.

Amatör branşlarda altyapıdan oyuncular yetiştirerek yarışmacı olacaklarını söyleyen Çebi, şunları kaydetti:

"Amatör branşlarımızın altyapılarından bu zamana kadar ne yazık ki sporcular yetiştirilemedi. Yarışmacı sporcularda, dışarıdan yapılan transferler, ödenen yüksek bedeller ve bunları karşılamayan gelirlerle yaklaşık yılda faiziyle birlikte 80 milyon lirayı aşan bir amatör yapıyla baş başayız. Bunun çözümünün formalarımızı giyen amatörlerden kopmak olmadığını biz de biliyoruz. On iki yılda 1 milyar lira borç oluşturan amatörlerin artık kendi kendilerine yeten, altyapısından kendi oyuncularını çıkaran ve kulübümüze yük olmayan bir yapıya ulaşması için mücadele ediyoruz. Bunun Beşiktaş'ın mali geleceği açısından çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bizim için önemli olan amatör sporcularımıza tertemiz formalarımızı giydirmek, spor yapacakları alanlar vermek ve değerli hocalarla onları yetiştirmektir. Amatör sporcularımızın formamıza olan aşklarını artırmak ve ileride yarışmacı olabilecek takımlarımıza da makul ücretler karşılığında hizmet etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Geldiğimiz günden beri basketbolla ilgili transfer yasağına neden olan 28 milyon liralık yük varken 20 milyon lira bütçeyle yola çıkılmışken biz bu rakamı yarı yarıya indirdik 20 milyon lira bütçeyle sezona başlayan takım 13. olurken bizim 10 milyon liraya indirdiğimiz takım ligde sekizinciliğe yükseldi. Bu durum bizim amatör branşlarla ilgili vermek istediğimiz mesajı açıkça ortaya koydu. Bu durum bizim düşüncemizin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir."

Sponsorların desteğinin çok önemli olduğunu anlatan Çebi, yakında nostaljik bir sponsorla yeniden bir arada olacaklarını ve kısa sürede bu anlaşmanın duyurusunu yapacaklarını sözlerine ekledi.