Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Avrupa şoku yaşanıyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde boy gösteren bordo-mavililer, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı. UEFA Kulüpler Finansal Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Komisyonu, Trabzonspor'un 20 Mayıs 2016 tarihinde imzaladığı Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bordo-mavili kulübe yaptırım uyguladı. Komisyon, Trabzonspor'a Avrupa kupalarından bir yıl men-edilmesi kararı verdi.

> 10 gün içinde itiraz

UEFA'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda bir yıl menedileceği duyuruldu. Bordo-mavili kulüp konuyla ilgili, resmî sitesinden “Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, UEFA ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında

> Bütçe açığı yaktı

Hatırlanacağı üzere, Trabzonspor Mayıs 2019’da FFP anlaşması imzalamış ve UEFA’nın kendilerine üç şart sunduğunu, bu üç kriterin yerine getirildiği takdirde gelirlerin yüzde 50’sinin kesilmesi kaydıyla Avrupa kupalarına katılabileceklerini duyurmuştu. UEFA’nın sunduğu şartlar şöyleydi: 1. TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması. 2- TFF'nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması. 3- 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon avro açık vermesi. Bordo-mavili kulübün 5 milyon avro açığın üzerine çıktığı için bu cezayı aldığı ileri sürüldü.

NİHAT ÖZDEMİR: Birlikte mücadele edeceğiz

∂ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor'a verilen ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kararın bozulması için Trabzonspor ile beraber mücadele edeceğiz. Bu olay sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun ve federasyonumuzun da bir sorunudur" dedi.

AĞAOĞLU: Moralinizi bozmayın!

∂ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği bir yıllık men cezasının ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik" ifadelerini kullandı" Öte yandan Başkan Ahmet Ağaoğlu, UEFA’nın vermiş olduğu kararla ilgili olarak bugün saat 11.00’de kulübün sosyal medya hesaplarından geniş çaplı bir açıklama yapacak.