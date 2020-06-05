Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Koronavirüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son üç hafta seyircili olabilir" sözlerini kullandı.

> Trabzonspor çabası

UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezası ile ilgili görüşlerini belirten Nihat Özdemir, "TFF'nin bütün finansal elemanları ve hukukçuları, Trabzonspor'un bütün hukukçuları ve finans elemanları, hepimiz birleştik, inşallah Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz" dedi. Özdemir ayrıca istifa söylentileriyle ilgili, "Biz görevimizin başındayız" dedi.

Ceketimi astım!

Ligde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya bir mücadele olduğunu belirten Özdemir, "17 yıl Fenerbahçe'de görev yaptım. TFF'de aldığım kararlara baktığım zaman en çok tepkiyi Fenerbahçe taraftarlarından görüyorum. Bunu gördükçe 'Nihat sen doğru karar alıyorsun, Fenerbahçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum" sözlerini kullandı.