Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden yapılan açıklamada, 3-6 Haziran tarihlerinde futbolcu ve kulüp çalışanları olmak üzere Championship'ten bin 179 kişinin Covid-19 testinden geçirildiği duyuruldu.

Testler sonucu Championship'te yer alan iki kulüpten iki kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.

EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Öte yandan üçüncü ligde (League One) test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtilirken dördüncü ligde (League Two) ise bir kişide Covid-19 tespit edildiği kaydedildi.