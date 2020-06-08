Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e cevap verdi.



Nihat Özdemir’in açıklaması şu şekilde:

"Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.



Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur.



Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum."