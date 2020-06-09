Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Koronavirüs arası sonrasında liglerin yeniden başlamasına sayılı günler kala TFF Başkanı Nihat Özdemir’in söylediği sözler ortalığı karıştırdı. Özdemir bir Instagram canlı yayınında şike ile ilgili bir soruya “Birçok ülkede böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa’da. Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. Dokuz senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık” deyince yer yerinden oynadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “2010-11 sezonu şampiyonu kimdir, cevap ver” diye seslendi, Başkan Vekili Semih Özsoy da “Nihat Bey bu FETÖ illetinin neresindedir, anlatsın” çıkışında bulundu.

> Küçük’ten rica

Nihat Özdemir bu tepkilere karşılık TFF’nin internet sitesinden “Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların konuyu saptırması asıl rezalettir” cevabını verdi. Fenerbahçe yönetiminden önceki gün “Sorularımıza hâlâ cevap gelmedi. Aklınızın bir köşesine kazıyın ki; 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe’dir” açıklaması geldi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise “İfade ederken yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum. Kendisinden düzeltme rica ediyorum” diyerek arayı bulmaya çalıştı.

> Pirşen’den salvo

Yönetici Alper Pirşen, sosyal medya hesabından “Ailen mi esir alındı, yoksa servetin mi bilmiyorum ama Fenerbahçe’yi pazarlıklar için satacak kadar ileri gitmek, ceketsizlikten değil, olsa olsa karaktersizliktendir” diyerek dozajı artırdı. Biz de, son günlerin en çok konuşulan ismi TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefonla ulaşarak düşüncelerini sorduk. Bu konuda fazla konuşmak istemediğini söyleyen TFF Başkanı Özdemir “Fenerbahçe’den gelen çağrılara cevap vermeyi düşünüyor musunuz” şeklindeki sorumuza “Kesinlikle hayır. Hiçbir şekilde polemiğe girmem. Gereken açıklamayı yaptım. Biz işimize bakıyoruz” diyerek konuyu kapattı.

Taraftarlar ihraç istiyor

Fenerbahçeli taraftarların Nihat Özdemir’in sözlerine karşılık tepkisi sürüyor. Sosyal medyada #NihatÖzdemirİhraçEdilsin etiketi altında sert yorumlar yapan sarı-lacivertliler yönetimin harekete geçmesini istiyor. Başkan Ali Koç ise “Böyle bir hareket onu ödüllendirmek olur” diyerek taleplere karşı çıkıyor.

Hizmetlerime haksızlık!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerdeki açıklaması için maksadının ne olduğunu soran Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanına Vefa Küçük'e bir mektup yolladı. Özdemir, sosyal medyadan da paylaştığı mektupta, "Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur. Yayında verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır" ifadelerine yer verdi.