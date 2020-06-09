Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran'da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.



Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle: