Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal’ın ayrılığından sonra Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusuydu ki, sarı-lacivertli yönetim yine büyük bir sürprize imza attı. Yanal’ın 3 Mart’taki Trabzonspor maçının ardından görevi bırakmasıyla geçen üç ayı aşkın sürede çok sayıda isimle flörtleşen Fenerbahçe, takımı sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’a teslim etme kararı aldı. Hırvat Millî Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic’le yapılan prensip anlaşmasının koronavirüs pandemisi sebebiyle sekteye uğramasının ardından Nenad Bjelica ve Erol Bulut üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler, her iki hocayla da istedikleri şartlarda anlaşma zemini bulmayınca, geçiş hocasında karar kıldı ve Tahir Karapınar’la sözleşme imzaladı.

> Değişimin başlangıcı

Fenerbahçe Yönetimi, dün kulüpte gerçekleşen görüşmenin ardından “Tahir Karapınar, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. 2019-20 sezonunun kalan bölümünde A Takım’ımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır” açıklamasıyla anlaşmayı duyurdu. Pro Lisans sahibi Karapınar, kalan sekiz maçta ve kupa mücadelesinde teknik patron rolünü üslenecek. Karapınar’ın göreve gelmesi sarı-lacivertlilerde birçok taşı da yerinden oynatacak. Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu’nun bizzat üslendiği Tahir Karapınar operasyonu sonrası Fenerbahçe’deki sil baştan yapılanmanın ilk adımı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda mevcut altyapı ekibi ve scout ekibini değiştirecek. Karapınar altyapının başına geçerken, A Takım’a yeni teknik direktör gelecek.

ANKETTE DİBE VURDU

Yönetime güven kalmadı

Tahir Karapınar ismi Fenerbahçe camiasında şaşkınlıkla karşılanırken bu durum antu.com’u uzun soluklu anketine anında yansıdı. “Başkan ve yönetim kurulu başarılı mı?” sorusuna evet cevabı verenler yüzde 14’te kaldı. Bu rakam son dönemin 'en dip' sonucu olarak kayıtlara geçti.

Taraftar tepki gösterdi

Fenerbahçe’nin Tahir Karapınar’la yaptığı anlaşma sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi. Geçiş hocası olarak görev yapacak Karapınar’ın asıl görevinin altyapı koordinatörlüğü olduğu belirtilse de anlaşma tepki topladı. Eleştiriler Başkan Ali Koç üzerinde yoğunlaşırken vizyon vurgusu dikkat çekti.

Yardımcı rolündeydi

∂ Futbol kariyerini Ege’de geçiren Tahir Karapınar 20 Nisan 1967 doğumlu. Tirespor’da başlayan futbolculuk macerasında Muğla, Manisa, Göztepe ve Altay formaları giyen Karapınar teknik adamlık hayatına ise Altay’da başladı. 2004-05’te yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Altay’da 2005-06’da altyapı koordinatörlüğü üstlendi. Teknik direktörlük tecrübesi ise 2008-09’da Altay’la çıktığı 16 maçla sınırlı kaldı. Abdullah Ercan ve Kemal Özdeş’in yardımcılıklarını yapan Karapınar’ın son hocalık macerası 2018-19’da Mehmet Özdilek yönetimindeki Konya’da oldu. Karapınar, Ersun Yanal döneminde millî takımlar altyapılarında da kısa süreli görev almıştı.

TAKIMLA İLK İDMAN

Cuma günü Kayserispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıklarına dün yapılan çalışmayla devam edildi. Sarı-lacivertli ekibin başına getirilen Teknik Direktör Tahir Karapınar da dün akşam yapılan idmanda ilk defa takımın başında yer aldı.

BİLAL BUDAK

Kanarya’ya 16'lık yıldız

∂ Sarı Kanaryalar'da altyapı atılımı devam ediyor. İsmail Yüksek ve Barış Sungur'dan sonra Manisaspor’dan Bilal Budak'la da anlaşma sağlandı. Emre Belözoğlu'nun görüşmeleri sayesinde 200 bin liraya el sıkışıldığı öğrenildi. Öte yandan Championship’te top koşturan golcü Famara Diedhio için Mousa Sow devreye girdi.

TEOMAN İSTİFA ETTİ

Özdemir’e tepki

∂ Fenerbahçe ile Nihat Özdemir arasındaki yangın, TFF’ye sıçradı. TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Gürkan Teoman, Nihat Özdemir’in açıklamaları sebebiyle istifa etti. Teoman istifa dilekçesinde “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe camiasının bir neferi olarak şahsımın duruşu, kutsal gördüğüm armamın yanındadır" ifadesini kullandı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Dayat karara şaşırdı

∂ Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ın getirmesinin ardından Damien Comolli döneminde göreve getirilen altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile yolları ayırdı. Fenerbahçe'ye 1,5 yıl boyunca hizmet etmekten dolayı gururlu olduğunu belirten Dayat, ayrılık kararının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.