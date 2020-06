Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a gidecek mi, gitmezse ne yapacak, futbola devam edecek mi? sorularının muhatabı Arda Turan, sessizliğini TGRT Haber'de bozdu. Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun transferine Başkan Mustafa Cengiz'den veto gelmişti. Sabri Ugan'ın, "Galatasaray, planlarının neresinde? sorusunu Arda Turan şöyle cevapladı: "Galatasaray'a bir faydamız dokunacaksa her zaman orada oluruz. Eğer olmazsa ona göre yol izleyeceğim. Ancak tabii ki her zaman önceliğim Galatasaray. Hocam benimle ilgili güzel açıklamalar yaptıktan sonra onun üstüne söz söylemek bize yakışmaz"...



> Her yerde öperim

Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi, Fatih Terim'in elini öpmesiyle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Fatih Terim'in elini öpmekten gocunmam, aksine bundan gurur duyuyorum. Ben Fatih Hoca'nın elini öpeceksem dünyanın her yerinde öperim. Bizde emeği olan bir büyüğümüzdür. Bence çok güzel bir görüntü oldu. Ben her yönetici, hoca ve her başkanla saygı ve sevgi çerçevesinde oturup konuşmaya hazırım. Fatih Hoca'nın olduğu yerde benim talebim olamaz. Gel derse geliriz, git derse gideriz" dedi. Galatasaray'a transferi için hiçbir zaman talepte bulunmadığını söyleyen Arda Turan, "Galatasaray beni ne zaman çağırırsa, her zaman emirlerindeyim" diye konuştu.



> Yanlış yapmadım

Sarı-kırmızılı taraftarlara da bir parantez açan millî futbolcu, "Onların gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Hayatımda birçok hata yaptım. Bu hatalarımın da bedelini ödedim. Ancak Galatasaray'a asla bir yanlış yapmadım" sözlerini kullandı. Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak, usulüne göre davrandığını belirten yıldız oyuncu, "Hocamızın bize öğrettiği şekilde davranıyorum. Üstüne basa basa belirtiyorum; Galatasaray'a bir faydam olacaksa seve seve gelirim. Aksi takdirde önümüzde başka seçenekler olur ve onun için mücadele ederim" ifadelerini kullandı.



> Fiziken çok iyiyim

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini sezon ortasında sonlandırmasının ardından başka bir takımda forma giymemesine rağmen durumunun iyi olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Şu anda 2008'deki kilomdan daha zayıfım. Fiziksel durumumun sezon öncesi kampındaki gibi olduğunu söyleyebilirim. Hazırım ve ilk defa yıllar sonra bir sakatlığım olmadan sezon öncesi kampını geçirebilirim" dedi.



Başkan’a hediye

Florya’da dün yapılan antrenman öncesi toplantı vardı. Galatasaray’da kaptanların önderliğinde yapılan konuşmada bir süredir sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve iki defa ameliyat olmak zorunda kalan Başkan Mustafa Cengiz’e vurgu yapıldı. Rize karşısında iyi bir oyunla galibiyet almaları gerektiğini belirten futbolcular üç puanı başkana hediye edeceklerinin sözünü verdi. Kalan 8 maç öncesinde kaptanların sorumluluk alarak oyuncularla yaptığı toplantıdan teknik direktör Fatih Terim’in çok memnun olduğu da öğrenildi.



El-Hilal’in gözü onda

Her transfer döneminde Younès Belhanda ile adı anılan el-Hilal, Faslı oyuncunun peşinde. Her ne kadar menajeri Belhanda’nın G.Saray’da mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşündüğünü söylese de Suudi Arabistan ekibi transferde kararlı. El-Hilal, 10 numara için 5 milyon avroluk bonservis bedelini gözden çıkardı ama sarı-kırmızılı yönetimin beklentisi en az 8 milyon avro.



Trabzon ve G.Saray eşit şansta

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son derece heyecan verici olduğunu söyleyen Arda Turan, "Trabzonspor ve Galatasaray'ı yarışta önde görüyorum. Bence şansları eşit. Liglerin yeniden başlayacak olmasına çok sevindim. Hepimiz futbolu çok özledik" dedi.