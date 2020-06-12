Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta pandemi sürecinde üç ay ara verilen Süper Lig’e dönmenin heyecanı yaşanıyor. Yarın akşam Antalyaspor’u misafir edecek olan siyah-beyazlılarda ilk 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Cezalı Burak Yılmaz’ın yokluğunda formayı Güven Yalçın’a vermeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu bölgede Umut Nayir ve Diaby’yi de kullanabileceği öğrenildi. Sakat olan N’Koudou’nun yerine ise Tyler Boyd’un forma giymesi bekleniyor. Tecrübeli hoca asıl kararsızlığı ise kalede yaşıyor. Karius’un sözleşmesini feshetmesinden sonra eldivenleri kimin giyeceği merak konusu.

Görüşler farklı

Sezon başından bu yana üçüncü kaleci konumundaki Ersin Destanoğlu, performansıyla bütün teknik heyeti etkilemiş durumda. Hatta Sergen Hoca’nın hayran kaldığı 19 yaşındaki file bekçisine bu sezon hiç şans verilmemiş olmasına çok şaşırdığı öğrenildi. Ersin’in etkileyici idman performansına rağmen oyuncuları parlatmasıyla bilinen Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran’dan vazgeçmiş değil. Bu sezon Karius’un yokluğunda dört maçta kaleyi koruyan 22 yaşındaki kalecinin, moralinin bozulmasından çekinen Sergen Yalçın, kararını maç günü açıklayacak.

‘EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ’ TEZAHÜRATLARI

Nijer Kartal yuvası

∂ Nijer’in Niamey şehrindeki bir ada köyünde Beşiktaş rüzgârı esiyor. Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Çağlar Helvacıoğlu, “Nijerli çocukların ‘En Büyük Beşiktaş’ tezahüratını duymak beni çok mutlu ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere de teşekkür ediyorum” dedi.