Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonu geride bırakan Frutti Extra Bursaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı yönetim, bu sezon görev yapan Başantrenör Serkan Erdoğan ile yollarını ayırdı.