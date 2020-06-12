Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
Galatasaray'de testler negatif çıktı
12.06.2020 - 19:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
Etiketler : Galatasaray,
710577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/710577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:00
Göztepe - Trabzonspor
12.06.2020 21:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 18:30
Başakşehir - Alanyaspor
13.06.2020 21:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
14.06.2020 18:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
14.06.2020 21:00
Rizespor - Galatasaray
14.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
15.06.2020 21:00
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor - Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor - Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü - Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor - Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor