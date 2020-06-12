Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili ekip, bu jestinden dolayı Karahasanoğlu'na resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayınlayarak, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında oynayacağımız Göztepe maçında kafilemizin deplasman masraflarını karşılayan iş adamı Ömer Karahasanoğlu’na teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.