GÖZTEPE 1 - 3 TRABZONSPOR
84' Trabzonspor 3-1 öne geçti
73' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Göztepe takımında Andre Castro.
65' Cameron Jerome şut! Top Trabzonspor defansından dönüyor.
57' Gol! Gursel Aksel Stadium Stadı'nda farkı azaltan golü penaltı vuruşu sonra atan oyuncu Alpaslan Öztürk. Durum şimdi 1-2.
52' Gol! Gursel Aksel Stadium Stadı'nda takımı adına farkı açan golü penaltı ile atan oyuncu Caleb Ekuban. Durum şimdi 0-2.
48' Mücadelede ikinci yarı başladı.
45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.
17' Gol! Anthony Nnaduzor Nwakaeme kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. Gursel Aksel Stadium Stadı'nda sevinen Trabzonspor taraftarı. Maçta skor 0-1.
5' Maçın hakemi Zorbay Kucuk, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
3' Gole yaklaşan takım Trabzonspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Filip Movak. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.
1' Mücadelede ilk yarı başladı.