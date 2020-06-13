Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Pandemi sürecinde ertelenen Beşiktaş’ın bağış kampanyası başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunun tamamının katıldığı basın toplantısında, “Bırakmam seni” isimli kampanyanın detayları açıklandı. Siyah-beyazlı taraftarlar bütün operatörlerden ‘Bırakmam seni’ yazıp 1903’e SMS gönderebilecek. Her bir SMS 20 lira değerinde olacak. Kulübün resmî internet sitesinde belirtilen hesaplara EFT ve havale de gönderilebilecek. Ayrıca yine sitede bulunan sayfadan kredi kartı ile de bağış yapılabilecek.

> Gelecek için

Beşiktaş taraftarının desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirten Çebi “Bağışın miktarından çok, katılım sayısının yüksek olması bizim için önemli. Kampanyada bize destek olacak Beşiktaş taraftarının aile bütçesini de gözeterek bağış yapmasını rica ediyorum” dedi. İş adamlarına ve sanat camiasına da seslenen Başkan Çebi “Bağış kampanyasıyla Beşiktaş’ın geleceğiniz kuracağız. Beşiktaş’ımıza verecekleri her bir kuruşun yerinde harcanacağını, geleceği tesis etmek anlamında kullanılacağına söz veriyorum” dedi.

Beşiktaş olmazsa Fener de olmaz…

Fenerbahçe’nin unutulmayan oyuncularından Tuncay Şanlı da Beşiktaş’ın #BırakmamSeni kampanyasına destek oldu. Şanlı “Beşiktaş olmazsa, Fenerbahçe de olmaz” dedi. Ayrıca koyu Fenerbahçeli Cem Yılmaz da kampanya bağış yaptı.

Sınırda beş Kartal var!

Beşiktaş sahasında bu akşam Antalyaspor’u misafir ederek lig hasretini sona erdirecek. Siyah-beyazlılarda cezalı Burak Yılmaz, sakat Ruiz ve N’Koudou forma giyemeyecek. Öte yandan Lens, Atiba, Caner, Umut Nayir ve Boyd sarı kart görmeleri durumunda Denizli deplasmanında cezalı duruma düşecek.