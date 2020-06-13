Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin 25 Ocak'tan beri süren galibiyet hasreti pandemi molasının arından sona erdi. Sezonun 19. haftasında Kadıköy'deki Başakşehir zaferinden sonra üç puanı bir arada göremeyen sarı-lacivertliler kan terledikleri maçı 1 dakikalık performansla kopardı. Cezalı Hasan Ali ile tedavisi süren Max Kruse'den mahrum olduğu mücadeleye ağrıları olan Muriç'i de yedek soyundurarak başlayan sarı-lacivertliler, 13 saniyede Ozan'la gole yaklaşırken, 13. dakikada Ozan'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kayseri öne geçse de Fenerbahçe ilk yarının rövanşını almayı becerdi.

> Direkleri dövdüler

Bu sezon ilk galibiyetini Fenerbahçe'den alan, eksik kalan rakibi karşısında topa daha fazla hâkim olsa da pozisyonları bulan ev sahibiydi. Ancak gol bir türlü gelmedi. 19'da ceza sahasında topla buluşan Rodrigues uygun pozisyonda topu auta şutladı. 45+1'de ise Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lung'un çeldiği topa voleyi vuran Mevlüt'ün gol sevinci yan direkte patladı. 45+2'de Gustavo'nun yaklaşık 25 metreden yolladığı füzenin ağlarla buluşmasına da önce Lung ardından üst direk engel oldu. Devre golsüz sona erdi.

> Müthiş geri dönüş

İkinci yarıya vites yükselterek giren Kayserispor oldu. 49'da Kravets'le kaleyi yoklayan sarı-kırmızılılar, 59'da Mensah'ın mükemmel frikik golüyle öne geçti: 1-0. 76'da Djedje'nin vuruşunda Altay farkın açılmasını önlerken maçın gidişatı da değişti. 83'te Muriç'in şutunda kalesinde devleşen Lung, 86'da kazanılan penaltıda Kosovalı golcüye engel olamadı: 1-1. Henüz Muriç'in gol anonsu stat hoparlörlerinde yankılanırken Gustavo'nun ceza sahası dışından sert şutu ağlara gitti: 2-1. Fenerbahçe, çok tat vermeyen bir performans sergilese de 10 kişi kalıp geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi.

Kırmızı KANARYA!

Hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiren Fenerbahçe, ligin en hırçın takımı olmayı da başardı! Yaklaşık üç ay aradan sonra başlayan ligin ilk maçında Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan, Kayserispor maçının henüz 14. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Atilla Karaoğlan, Ozan'ın rakibine yaptığı sert hareket için önce sarı kartını çıkardı. Pozisyonu sonra VAR'da inceleyen Karaoğlan, kartın rengini kırmızıya dönüştürdü.

> Kulübede sarardı

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son üç maçında da kırmızı kart görmüş oldu. Bu sezon ikinci kırmızısını gören Ozan, takımının salı günü kupa maçında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe toplamda ise 8 kırmızı karta ulaşıp ligin en hırçın takımı unvanını aldı. Ozan Tufan'ın kırmızı kartına kulübeden itiraz eden Emre Belözoğlu ise hakem Atilla Karaoğlan'dan sarı kart gördü.

Emre 7 maç sonra bırakıyor

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu, "Elimden gelse 60-70 yaşına kadar oynardım. Gençlere yolu açmak en doğrusu. Avrupa Şampiyonası'na gidip bırakmak isterdim ama kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.