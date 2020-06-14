Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kaldığı yerden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş şok bir mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın'ın göreve gelişinden sonra yükselişe geçen siyah-beyazlılar, seyircisiz oynanan karşılaşmadan eli boş ayrıldı: 1-2... Beşiktaş ilk yarıda Abdullah Avcı döneminden farksız bir oyun ortaya koydu. Hücumda organize olmakta çok zorlanan Kartal, ilk 45 dakikalık dilimde rakip kaleye isabetli şut dâhi atamadı. 15. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton'un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1. İlk yarıda bitime 10 dakika kala Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda fileler tekrar havalandı ve Antalyaspor devreye 2-0 önde girdi.

> Değişiklik yaradı

İlk yarıdaki etkisiz futbol üzerine Sergen Yalçın iki değişiklik birden yaptı. Diaby oyundan çıkarken N'Koudou oyuna girdi. Âdem Ljajic ise Güven Yalçın'ın yerine şans buldu. Karşılaşmanın ikinci yarısı çok tempolu başladı. Podolski'nin pasıyla buluşan Sinan Gümüş'ün şutu üst direkte patladı. Ardından Beşiktaşlı oyuncular gol kaçırma yarışına girdi. N'Koudou'nun 50'deki, Gökhan Gönül'ün 53'teki şutları ise çizgiden çıkarıldı. Boyd 55'te karşı karşıya pozisyonda topu Boffin'e nişanladı. Ljajic 68'de Lens'in pasını gole çevirdi ve Beşiktaş umutlandı: 1-2. 83'te inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Vida'nın şutu üst direkte patladı. Dönen topa Hırvat stoper bu defa kafayı vurdu ama Boffin yakın mesafeden topu çeldi. Kalan sürede skor değişmedi ve üç puan Antalyaspor'un oldu.

Bileği bükülmüyor

Tamer Tuna'nın göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen Antalyaspor'un bileği bükülmüyor. Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini de dokuz maça çıkardı. Antalyaspor bu dönemde beş galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

İnanamıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1'lik yenilgi sonrası oyuncularına yüklendi. Tecrübeli çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamada, "Oyuncuların mantalitesini ve sahaya koydukları performansını anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, inanılır gibi değildi. Çok nazik savunma yapıyoruz. Rakibin oynamasına çok müsaade ediyoruz. En büyük zaafımız bu" dedi. Sergen Hoca, ilk defa forma giyen genç kaleci Ersin'i çok beğendiğini söylerken, forma şansı verdiği Güven Yalçın'ın ise kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İKİNCİ YARIDA 5 YENİ İSİM

Değişiklik yaramadı

∂ Beşiktaş ikinci yarıya Güven -Ljajic ve Diaby-N'Koudou değişikliği ile başladı. Sergen Yalçın ilerleyen dakikalarda Jeremain Lens, Umut Nayir ve Caner Erkin'e de görev verdi. Beş değişiklikliğe ve yakalanan fırsatlara rağmen siyah-beyazlılar sahasındaki maçtan eli boş ayrıldı.

RİZE MAÇINDA YOK

Sangare cezalı

∂ Karşılaşmanın 12. dakikasında sarı kart gören Antalyasporlu Nazım Sangare cezalı duruma düştü. Millî futbolcu gelecek hafta Antalyaspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u misafir edeceği maçta forma giyemeyecek.

COVID 19'A KARŞI...

Tedbirler sıkıydı

∂ Vodafone Park'ta yoğun sağlık tedbirleri alındı. Görevlilerin gireceği kapıya termal ateş ölçer yerleştirilirken, stada gelenlerin ateşi görevliler tarafından da ölçüldü. Karşılaşmada toplam 170 polis memuru görev yaptı.