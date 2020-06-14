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Muslera, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı
14.06.2020 - 21:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : muslera,
711012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/711012.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
16
8
3
27
56
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
13
5
9
7
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
27
10
7
10
-1
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
11
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
12
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
13
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
27
6
7
14
-3
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
5
7
15
-35
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
12.06.2020 21:00
Fenerbahçe 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 18:30
Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor
13.06.2020 21:00
Beşiktaş 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Kasimpaşa
14.06.2020 18:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
14.06.2020 21:00
Rizespor - Galatasaray
14.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
15.06.2020 21:00
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor - Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor - Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü - Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor - Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor