Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta sakatlanan ve sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya dünyanın her yerinden geçmiş olsun mesajları geliyor. Son olarak Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera'ya destek verdi. 29 yaşındaki eldiven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muslera'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
David De Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
15.06.2020 - 01:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya sakatlığından dolayı sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Etiketler : David De Gea,muslera,muslera sakatlık,
711048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/711048.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
16
8
3
27
56
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
13
5
9
7
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
27
10
7
10
-1
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
11
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
12
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
13
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
27
6
7
14
-3
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
5
7
15
-35
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
12.06.2020 21:00
Fenerbahçe 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 18:30
Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor
13.06.2020 21:00
Beşiktaş 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Kasimpaşa
14.06.2020 18:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
14.06.2020 21:00
Rizespor - Galatasaray
14.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
15.06.2020 21:00
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor - Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor - Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü - Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor - Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor