Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lige verilen virüs arasından sonra şampiyonluk yarışına kaldığı yerden devam etmek isteyen Galatasaray, Fernando Muslera’nın sakatlığının şokunu yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımın en çok forma giyen oyuncusu olan Muslera, karşılaşmanın 15. dakikasında Ç. Rizespor atağında golü önlemek için hamle yaptığı sırada Skoda ile kötü bir şekilde çarpıştı. Pozisyon bir süre daha devam ederken, Muslera acı içinde doktor çağrısında bulundu. Acı içinde yerde kıvranın Muslera’nın hâli yürekleri burktu. Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Bu sırada ambulans beklerken Kaptan Selçuk İnan izin alarak sahaya girdi.

> Mesaj yağmuru

Selçuk, Uruguaylı file bekçisini öperken Muslera’nın yanında bulunan futbolcuların sakatlık sonrasında morallerinin bozulduğu gözlendi. Muslera daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda yıldız kalecinin Muslera’nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Muslera’nın 5-8 ay arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Muslera’nın sakatlığı sebebiyle oyun 15 dakika durdu. Futbol dünyasından Muslera için geçmiş olsun mesajları yağdı. Muslera sosyal medyada gecenin gündemi oldu. Teknik direktör Fatih Terim, ligin geri kalanında kalede Okan Kocuk’a eldivenleri verecek.

Rize şanssızlığı

Galatasaray’a Rize yaramıyor. Geçen sezon ligin 32. haftasında Rize’de oynanan karşılaşmada da Samudio’nun müdahalesiyle Emre Akbaba’nın kaval kemiği kırılmış, genç oyuncu sekiz ay sahalardan uzak kalmıştı. Emre yine bir Rize maçıyla sahalara dönmüştü.

ASLAN'A ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Andone de sezonu kapattı!

Galatasaray'da Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken bir de Andone şoku yaşandı. Mücadelenin 70. dakikasında sakatlık yaşayan Rumen futbolcu, sedye ile saha kenarına alındı. Fatih Terim maç sonrası yaptığı açıklamada, Andone'nin bağlarından çok ciddi şekilde sakatlandığını ve sezonu kapattığını söyledi. Ligin 11´inci haftasında deplasmanda oynanan Gaziantep FK mücadelesinde de sakatlanan Andone, yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Rekor peşindeydi 2011-12 sezonunda ligde 16 maçta kalesini gole kapatarak Taffarel ve Mondragon’un 15’er maçlık rekorlarını geçen Muslera, kendi rekorunu geçmek istiyordu. Bu sezon 27 maçın 26’sında forma giyip 12 maçta gol yemeyen Muslera, kalan haftalarda da başarısını sürdürüp rekorunu geliştirme peşindeydi.