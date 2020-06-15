Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor Galatasaray maçının 14. dakikasında sakatlanan Fernando Muslera için Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fernando Muslera’nın sakatlığı hakkında Abdurrahim Albayrak’tan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Muslera’nın bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Muslera için geçmiş olsun telefonu
15.06.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslere için Galatasaray Spor Kulübü ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak geçmiş olsun diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor Galatasaray maçının 14. dakikasında sakatlanan Fernando Muslera için Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,Fernando Muslera,geçmiş olsun telefonu,
711097 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/711097.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
16
8
3
27
56
03
GALATASARAY A.Ş.
27
14
8
5
22
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
13
5
9
7
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
27
10
7
10
-1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
8
9
10
-5
33
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
11
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
12
GENÇLERBİRLİĞİ
27
8
7
12
-10
31
13
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
8
4
15
-16
28
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
5
11
11
-13
26
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
27
6
7
14
-3
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
27
5
9
13
-22
24
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
5
7
15
-35
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
12.06.2020 21:00
Fenerbahçe 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 18:30
Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor
13.06.2020 21:00
Beşiktaş 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Kasimpaşa
14.06.2020 18:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Konyaspor
14.06.2020 21:00
Rizespor 2 - 0 Galatasaray
14.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Ankaragücü
15.06.2020 21:00
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
14.03.2020 16:30
Karagümrük 2 - 2 Altay
14.03.2020 19:00
Bursaspor 1 - 1 Boluspor
15.03.2020 14:00
Hatayspor 2 - 0 ümraniyespor
15.03.2020 16:30
Adanaspor 1 - 1 Keçiörengücü
15.03.2020 16:30
Menemenspor 2 - 2 Istanbulspor
15.03.2020 19:00
Osmanlispor 1 - 1 Giresunspor
15.03.2020 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Erzurumspor
16.03.2020 19:00
Altinordu 1 - 1 Ekol Hastanesi Balikesirspor
16.03.2020 19:00
Eskişehirspor 1 - 4 Adana Demirspor