Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Sivasspor salgın sonrası çıktığı ilk maçta ağırladığı Yukatel Denizlispor’u yenerek çok kritik bir üç puan elde etti. Rıza Çalımbay’ın talebeleri Rize’de şoku yaşayan G.Saray’ı geçerek ligde üçüncülük koltuğuna kuruldu. Yiğidolarda Mert Hakan’ın 17’deki şutu az farkla aut oldu. 44. dakikada Zeki Yavru, on sekiz önünde Uğur Çiftçi’nin bileğine basınca direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu faulle birlikte Sivas’ın golü geldi. Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altı pasta önünde bulan Yatabare fırsatı kaçırmadı ve fileleri kolayca havalandırdı: 1-0. İkinci yarının başında Erdoğan’la bir gol daha bulan Sivas’ın sevinci, öncesindeki hentbol kararıyla yarım kaldı. 65’teki Emre Kılınç’ın frikiğinde kaleci Tolgahan iyi yer tutmuştu. Kalan dakikalardaki karşılıklı ataklar gol getirmeyince Sivas sahadan sevinerek ayrıldı.