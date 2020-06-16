Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Sivasspor salgın sonrası çıktığı ilk maçta ağırladığı Yukatel Denizlispor’u yenerek çok kritik bir üç puan elde etti. Rıza Çalımbay’ın talebeleri Rize’de şoku yaşayan G.Saray’ı geçerek ligde üçüncülük koltuğuna kuruldu. Yiğidolarda Mert Hakan’ın 17’deki şutu az farkla aut oldu. 44. dakikada Zeki Yavru, on sekiz önünde Uğur Çiftçi’nin bileğine basınca direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu faulle birlikte Sivas’ın golü geldi. Mert Hakan Yandaş’ın kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altı pasta önünde bulan Yatabare fırsatı kaçırmadı ve fileleri kolayca havalandırdı: 1-0. İkinci yarının başında Erdoğan’la bir gol daha bulan Sivas’ın sevinci, öncesindeki hentbol kararıyla yarım kaldı. 65’teki Emre Kılınç’ın frikiğinde kaleci Tolgahan iyi yer tutmuştu. Kalan dakikalardaki karşılıklı ataklar gol getirmeyince Sivas sahadan sevinerek ayrıldı.
Sivas zirveye yanaştı
16.06.2020 - 05:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yiğidolar pozisyonu az fakat mücadelesi yüksek karşılaşmayı Yatabare’nin golüyle kazanarak üç altın puanı cebine koydu. Çalımbay’ın takımı G.Saray’ı geçerek ligde üçüncü sıraya yükseldi.
Etiketler : sivasspor,
711287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/711287.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
16
8
3
27
56
03
GALATASARAY A.Ş.
27
14
8
5
22
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
13
5
9
7
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
27
10
7
10
-1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
8
9
10
-5
33
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
11
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
12
GENÇLERBİRLİĞİ
27
8
7
12
-10
31
13
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
8
4
15
-16
28
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
5
11
11
-13
26
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
27
6
7
14
-3
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
27
5
9
13
-22
24
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
5
7
15
-35
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
12.06.2020 21:00
Fenerbahçe 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 18:30
Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor
13.06.2020 21:00
Beşiktaş 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Kasimpaşa
14.06.2020 18:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Konyaspor
14.06.2020 21:00
Rizespor 2 - 0 Galatasaray
14.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Ankaragücü
15.06.2020 21:00
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
14.03.2020 16:30
Karagümrük 2 - 2 Altay
14.03.2020 19:00
Bursaspor 1 - 1 Boluspor
15.03.2020 14:00
Hatayspor 2 - 0 ümraniyespor
15.03.2020 16:30
Adanaspor 1 - 1 Keçiörengücü
15.03.2020 16:30
Menemenspor 2 - 2 Istanbulspor
15.03.2020 19:00
Osmanlispor 1 - 1 Giresunspor
15.03.2020 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Erzurumspor
16.03.2020 19:00
Altinordu 1 - 1 Ekol Hastanesi Balikesirspor
16.03.2020 19:00
Eskişehirspor 1 - 4 Adana Demirspor