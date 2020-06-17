Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan ve bacağının iki yerinde kırık oluşan Fernando Muslera, dün doğum gününde ameliyat oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eşiyle birlikte hastaneye ilk gidenler olurken tecrübeli teknik adam oyuncusuna moral verdikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Terim ameliyatın başarılı geçtiğinin müjdesini verirken “Muslera’nın hem doğum gününü kutladık hem de geçmiş olsun dedik. Durumu gayet iyi, ameliyatı da çok başarılı geçmiş. Şu an olabilecek en iyi durumda. Muslera sadece kaleci olmaktan çok, bize çok şey ifade ediyor. Eksikliğini tabii ki hissedeceğiz. İnşallah aramıza en kısa sürede dönecek. Allah beterinden saklasın. İnşallah bir an evvel ayağa kalkar; ailesine ve Galatasaray’a kavuşur’’ dedi.

> Sevilen bir figür

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un da ziyaretinin sorulmasına ise ‘’Gayet doğal. Muslera her türlü hareketiyle sevilen bir figür. Hem sporculuğu hem de futboluyla herkesin sevgisini kazandı. Bu konudaki hassasiyeti de başka hiçbir ülkede görmüyorum. Kendim yattığım zaman da aynısı olmuştu. Herkesin kanat germesi, güzel dileklerde bulunması hiçbir ülkede bulunacak bir şey değil. Muslera da bunu hak eden bir sporcu’’ dedi. Kulüp doktoru Yener İnce ise “Gayet iyi bir ameliyat geçirdik. Emre Akbaba ile çok benzer bir sakatlık. İyileşme süreciyle ilgili zaman vermek doğru olmaz. Emre’nin sahalara dönmesi altı ayı bulmuştu. Muslera’da da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru olmasa da beklediğimizden daha kısa süreceğine eminim” ifadesini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK’TAN

Ali Koç’a özel teşekkür

∂ Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat edilen Muslera’yı hastanede ziyaret ederken F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un gelmesiyle ilgili “Ali Koç gelmiş ve Muslera’yı ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse’yi ziyaret etmek için odasına çıktım ama taburcu edilmiş, göremedik” diye konuştu.

Beni kızdıran ofsayt oluşu!

Fernando Muslera durumu ile alakalı Uruguay basınına konuştu. Otuz dört yaşındaki file bekçisi “Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'de sağlık sistemi harika. Ancak korktuğumu da itiraf edeyim. Yaklaşık iki saat süren bir operasyondu. Umarım her şey yolunda gider. Beni en çok kızdıran şey, yaşadığım sakatlığın ofsayt olan bir pozisyonda gelişmesiydi. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli” dedi.

TRİBÜNE KONULDULAR

Cimbom’dan sağlık çalışanlarına jest

∂ Koronavirüsle mücadele ettiğimiz günlerde, Galatasaray’dan sağlık çalışanlarına jest geldi. Sarı-kırmızılı kulüp sağlık çalışanlarının fotoğraflarını kartona basarak tribüne koydu. Kulübün resmî sitesinden de sağlıkçılara teşekkür edildi.

