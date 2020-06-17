Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik yapılanması içinde olan siyah-beyazlılara Avrupa’dan bir mesaj geldi... Şu anda Feyenoord forması giyen ve 2023’e kadar kulübüyle mukavelesi bulunan Orkun Kökçü, gönlünün Beşiktaş’ta olduğunu söyledi. Feyenoord’da forma giydiği için mutlu olduğunu ifade eden Orkun transferi hakkında “Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim. Profesyoneliz, Galatasaray da olabilir ama Beşiktaş olsa daha iyi olur” dedi.

> Türkiye gururu

“Gelecek ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Benim görevim futbol oynamak” diyen Orkun Kökçü, millî takım hakkında ise “Türkiye'yi seçtiğim için mutluyum” ifadesini kullandı. Her ne kadar gönlü Beşiktaş’ta olsa da şu anda 12,5 milyon avro piyasa değeri bulunan gurbetçinin siyah-beyazlı takıma transferi zor gibi görünüyor. Kökçü’nün bu sezon 35 maçta üç gol ve altı asisti bulunuyor.

Vida’da ödem

Antalyaspor’a mağlup olan siyah-beyazlılar bir de sakatlık vermişti. Maçta sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen Vida'nın MR görüntülemesinde ödem tespit edildi. Tecrübeli stoperin tedavisine başlandı.