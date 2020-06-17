Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalisti belirleyecek maçta Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda 2-1 yenildiği Trabzonspor'u misafir etti. Ligde şampiyonluk şansı oldukça azalan ve tek hedef olarak kupayı belirleyen sarı-lacivertli takımla, hem kupayı hem de ligi kazanmak isteyen bordo-mavili takımın mücadelesinde istediğini alan taraf 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gol perdesi 6. dakikada açıldı. Orta alanda topla buluşan Ekuban'ın derin pasıyla topla buluşan Sörloth ceza sahası içerisinden kaleyi yokladı, Serdar Aziz'e çarpan top kaleci Altay'ı çaresiz bıraktı: 1-0.

> Deniz, Deivid gibi!

Kadıköy'de seyircisiz oynanan maçta ilk yarının skorunu belirleyen gol ise Deniz Türüç'ten geldi. 42'de Hasan Ali'nin soldan çizgiye inerek yaptığı ortayı Deivid'in Inter’e golünü hatırlatan bir voleyle bitiren Deniz devre arasına girilirken, takımını umutlandırmayı başardı: 1-1. İkinci yarıya Zajc-Mehmet Ekici değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe eski Trabzonsporlu futbolcunun uzaktan şut ve duran top tehdidini kullanmak istese de Mehmet'in ceza sahası dışından çektiği üç şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

> Sörloth fişi çekti

Maçı koparan gol Sörloth'tan geldi. Ekuban'ın 83'te soldan taşıdığı topu iyi değerlendiren Norveçli golcü, boş kaleye yaptığı vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Bu golün ardından tur için çok kısa bir süre içerisinde üç gol atması gereken Fenebahçe'de tur umutlar sona ererken, maçta son sözü Ndiaye'den aldığı pası iyi değerlendiren Novak söyledi: 3-1. Trabzonspor bu skorla adını kupada finale yazdırırken, Fenerbahçe'nin kupa hasreti bu yıl da son bulmadı.

Bitirim ikili

Trabzonspor'un santrforu Alexander Sörloth, F.Bahçe'ye yine gol attı. Hem de iki tane birden. Sörloth, sarı-lacivertlilere karşı oynamış olduğu 4. maçında 4. golünü kaydetti. Novak da Sörloth'tan geri kalmadı. Fırtına'nın sol beki F.Bahçe'ye karşı çıktığı 6. maçında 4. golünü buldu. Sörloth maçın ardından son maçlardaki golsüzlüğüne temas ederek, ''Santrforlar için bir süre böyledir, bazen gol atamazsınız ama ben umudumu sürdürüp gol atmaya çabalıyorum. Ekuban çok iyiydi, bana gol atmam için çok şans üretti, böyle takım arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Taraftarlarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bize. Finaldeyiz ve devamı gelecek'' sözlerini kullandı.