UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanı Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
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UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacağını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun kalanı Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentlerinde 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Etiketler : 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali,