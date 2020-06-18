Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Futbol Federasyonu arasındaki gerilim istifa ile sonuçlandı. Katıldığı bir programda son dokuz yıldır şikenin konuşulmadığını ifade eden Fenerbahçe’nin eski ikinci başkanı ve şu anki TFF Başkanı Nihat Özdemir ağır eleştiri almıştı. Başkan Ali Koç tarafından ‘düzetme’ istenen Özdemir’den bir cevap da gelmemişti. Son olarak 400 sarı-lacivertli üyenin Özdemir’in ihraç edilmesi yönünde kulübe başvurduğu ve tüzük gereği disipline sevk edildiği belirtildi.

> Özdemir çok üzgün

Disipline sevk mektubunu alan ve çok üzülen Nihat Özdemir, kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Eğer Özdemir istifa etmeseydi, disiplin kuruluna savunma vermesi gerekecek ve kulüpten ihracı gündeme gelecekti. F.Bahçe’den, “Kulübümüz aleyhine yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını tamamen kaybettiği net şekilde gözüken Özdemir’in, aynı davranışı, yürütmekte olduğu TFF Başkanlığı görevi için de göstererek istifa etmesi gerekir” açıklaması geldi.