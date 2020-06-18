Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleşecek olan 8’li finalle birlikte Devler Ligi’nin kazananı belli olacak. Bu sezonki Avrupa Ligi maçları ise çeyrek final turundan itibaren 10-21 Ağustos tarihlerinde Almanya’nın dört şehrinde (Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen) düzenlenecek. UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı daha önce açıklanan 12 ülkede yapma kararını değiştirmedi. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Önümüzdeki yıl en güzel organizasyonu düzenleyeceğiz” açıklaması yaptı.