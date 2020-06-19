Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor bir önceki gün flaş F.Bahçe zaferiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin yolunu tutmuş ve rakibini beklemeye başlamıştı. Yarı finalin diğer ayağında iki Güney ekibi derbiye çıktı. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor rövanşta ağırladığı Antalyaspor'u âdeta güle oynaya eledi ve bordo-mavili takımın rakibi oldu. Maçın 15. dakikasında deyim yerindeyse Papiss Cisse rakibin fişini erken çekti. Korner atışında Antalya ceza alanı içinde karambol oluştu; Cisse kurnaz bir vuruşla tabelayı değiştirdi: 1-0. Antalya'nın morali bozuldu. Alanya ataklarını sıklaştırdı.

> Cisse durmak bilmedi

25. dakikada Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam penaltı noktası üzerinde kafasını çalıştırdı, farkı ikiye taşıdı: 2-0. 32'de Fernandes direği dövdü. İlk 45 dakika bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başındaki Antalya'nın defans hatasını Cisse affetmedi ve kaleci Boffin'i şık bir vuruşla solundan avladı: 3-0. Senegalli yıldız şova devam etti. Sadece üç dakika sonra Bakasetas'ın pasında sert bir şutla hat-trick yaparak geceye damgasını vurdu. 82'de Onur’un golü VAR'a takıldı. Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeri ve zamanı Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

Kupayı istiyoruz

Alanyaspor'un hocası Erol Bulut maçın ardından, "Kariyerim açısından mükemmel bir an. Futbolcularıma teşekkür ederim. Hem ligde hem de kupada büyük performans gösteriyorlar" derken, "Trabzonspor ülkemizin en büyük kulüplerinden birisi. Şampiyonluk yolunda iyi ilerliyorlar. Benim eski takımım. Güzel bir final olacak. O gün geldiğinde en iyi performansı göstererek kupayı almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ateşleyen gerginlik

Papiss Cisse ile Efecan arasında maç içinde gerginlik çıktı. Senegalli oyuncu kendisine pas vermek yerine şut çeken Efecan'a çıkıştı. Arkadaşının üzerine yürüyen Efecan maçın ardından, "Böyle şeyler maç içinde olur. O pozisyon bizi ateşledi. Finale çıktığımız için çok mutluyuz" dedi.