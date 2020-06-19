Önceki gün Hes Kablo Kayserispor Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan korona virüs testinin sonuçları gelmeye başladı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "18 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı
19.06.2020 - 15:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hes Kablo Kayserispor yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayserispor,korona,test,
712136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/712136.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
16
8
3
27
56
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
15
7
5
19
52
04
GALATASARAY A.Ş.
27
14
8
5
22
50
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
13
5
9
7
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
27
10
7
10
-1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
8
9
10
-5
33
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
11
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
8
7
12
-9
31
12
GENÇLERBİRLİĞİ
27
8
7
12
-10
31
13
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
8
4
15
-16
28
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
5
11
11
-13
26
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
27
6
7
14
-3
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
27
5
9
13
-22
24
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
5
7
15
-35
22
Süper Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
19.06.2020 21:00
Ankaragücü - Başakşehir
20.06.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
20.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Göztepe
20.06.2020 21:00
Denizlispor - Beşiktaş
21.06.2020 18:30
Kasimpaşa - Fenerbahçe
21.06.2020 21:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.06.2020 21:00
Konyaspor - Sivasspor
22.06.2020 21:00
Alanyaspor - Trabzonspor
22.06.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor - Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor - Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü - Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor - Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor