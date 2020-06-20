Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Çaykur Rize deplasmanında sadece üç puan değil, Fernando Muslera gibi bir kalesi de yıkılan Galatasaray, önüne bakıyor... Gözler ise yedek kaleci Okan Kocuk’un üzerinde olacak. Önünde telafisi mümkün olmayan final niteliğinde yedi maç bulunan sarı-kırmızılılarda teknik ekip ve Muslera, Okan’ı özel terapiye aldı. Teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor’dan alınan ve dört yıllık mukavele yapılan genç eldivene “Sana güvenmesem transferin olmazdı. Rize maçında üzerine düşeni yaptın. Şimdi her şey senin elinde. Göster kendini” dediği öğrenildi. Muslera’nın da meslektaşına moral verip güvenini dile getirdiği ve taktikler verdiği belirtildi.

> Olmazsa Volkan Babacan

Okan Kocuk’un performansı sezon sonu için de önemli. Eğer yedek kaleci, Muslera’nın yokluğunda kalesini başarılı bir şekilde korursa transferi etkileyecek. Kaptanın dönüşüne kadar 1 numara olarak kalacak ve sadece genç bir yedek kaleci takviyesi yapılacak. Ancak Okan’ın yedi maçlık performansı yeterli bulunmazsa geçiş dönemi için tecrübeli bir eldiven alınacak. Şu an için o isim de belli gibi; Volkan Babacan. Ancak tabii ki öncelik ve beklenti, Okan Kocuk’un bu zorlu süreci başarıyla atlatması ve transferde ekstra bir maliyete sebebiyet vermemesi. Cevabı zaman verecek...