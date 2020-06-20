Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un başarılı sol bek beki Novak, Çek basınına şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Şu anda çok iyi durumda olduklarını ve iki kupayı da hedeflediklerini söyleyen Novak, taraftarların da iki kupayı çok istediğini söylerken yine de bu konunun kendilerini baskı altına almadığını söyledi. “Çok iyi bir takımımız var ve bu yüzden en yüksek hedefleri belirledik” diyen Novak “Tabii ki önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Taraftarlarımız şampiyonluğu çok istiyor ve bizi destekliyor. Sezon sonunda iki kupa birden kazanmayı çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.

> Her maç final

Önlerinde yedi haftalık zorlu bir periyot olduğunu söyleyen Novak kendileri için her maçın final niteliği taşıdığını söylerken “Türkiye’de İstanbul takımları dışında şampiyon olan son kulüp Bursaspor oldu. Benzer bir şey olur mu?” sorusuna verdiği cevapta “Şampiyonluğun Trabzon’da nasıl kutlanacağını ve İstanbul’da ise ne kadar üzüntü olacağını hayal bile edemiyorum. Şu anda ayaklarımız yere sağlam basmalı ve sonuna kadar aynı mücadeleyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ayaklarınız yere bassın

∂ Çifte şampiyonluğa koşan Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularına uyarılarda bulundu. Başarılı teknik adam “Çok yaklaştık ama henüz kupa kazanmadık. Hayallerimizin kâbusa dönüşmemesi için ayaklarımızın yere basması lazım” dedi.

Sosa iki kupa istiyor

Bordo-mavililerde 35 yaşına giren kaptan Jose Sosa için kutlama vardı. Teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı kutlamada Arjantinli oyuncu “Doğum günümde dileğim kendim için değil, hepimiz için olacak. Bir futbolcunun hayatında iki kupa birden kazanma şansı her zaman gelmez. Umarım bunu hep birlikte başarırız” dedi.

Golcü savunmacı

Danimarka’nın Midtjylland takımından 2018 yılında 1,9 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen sol bek Filip Novak, bordo-mavili formayla çıktığı 81 maçta 15 gole imza atmayı başardı.