Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Bekler, saatlerce hareket edilmediğinde sadece kas ve iskelet sistemi problemleri değil, birçok hastalığın meydana gelebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Dr. Bekler, haftada 3-4 kez 30 ila 60 dakika arası, yaşa uygun yapılacak orta şiddette fiziksel aktivitenin bile sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunacağına değinerek şöyle devam etti: “Fiziksel aktivite temel olarak kas ve iskelet sisteminin düzgünlüğünü sağlamanın yanı sıra kilo alımını önler, kalp ritmini düzenler, bağırsak fonksiyonlarını normalleştirir. Akciğerin kapasitesini artırmak, kan akışını artırarak oksijenin tüm hücrelere dağılımını sağlamak, su, tuz ve mineral seviyesini dengelemek gibi faydalar sağlar. Fiziksel hareketsizlik aynı zamanda kötü beslenmeye de zemin hazırlayacağından obezite kaçınılmaz hale gelir. Buna bağlı olarak kardiyovasküler hastalıkların en önemlilerinden biri olan hipertansiyon riski artar. Hareketsiz kişilerde metabolizma yeterince aktif olamayacağı için organ sistemlerinde sağlıksız hücre toplulukları oluşması yani kanser gelişmesi de olası bir durum haline gelir. Şunu da unutmamak gerekir ki fiziksel hareketsizlik tüm dünyada ölüme neden olan risk faktörleri arasında üst sıralarda yer alır.”

“Kemik metabolizması da yavaşlıyor”

Hareketsiz bir yaşamın doğal sonucu olarak alınan her kilonun eklemlere binen yükü de artıracağını belirten Dr. Bekler, şu bilgileri verdi: “Buna bağlı olarak sırt-boyun ağrıları, dizlerde ağrı sorunlarına yol açar. Ayrıca kemik metabolizması yavaşlar ve kalsiyum-fosfor dengesinde bozulmaya yol açarak kemiğin daha kırılgan hale gelmesine yani osteoporoza sebep olabilir. Fiziksel aktiviteyle kalp ritmi düzenlenir ve kalbin kan akışını artırarak kalp krizi riskini azaltır. Bunun dışında insülin salınımı ve şeker metabolizması üzerinde yapacağı olumlu etkilerle damar içinde oluşacak problemlerin önüne geçerek yine kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Aynı zamanda spor yapmak stres hormonlarını -dengesizliği hastalıkların en önemli tetikleyicilerinden biridir- düzenleyeceği için diğer birçok hastalığın da oluşumunun önüne geçer. Televizyon ve bilgisayar kullanımını günde en fazla 2 saat şeklinde sınırlandırmak gerekir. Bu aktiviteler yerine hafif tempolu koşu veya yürüyüş gibi zihin ve beden sağlığımız açısından faydalı aktiviteler yapılması tercih edilmelidir.”