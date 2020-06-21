TFF 1. Lig'in 29. haftasında dün akşam deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Bursaspor'da, görevden ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez, camiaya veda mesajı yayınladı. Üzülmez, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde bana destek olan Bursaspor taraftarına, sayın başkan Mesut Mestan ve yönetimine, futbolcularıma ve tüm çalışan emekçi kardeşlerime ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlar için de başarılar diliyorum."
İbrahim Üzülmez'den veda mesajı
21.06.2020 - 19:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 19:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor'daki görevinden ayrılan İbrahim Üzülmez, bir veda mesajı yayımlayarak camiaya teşekkürlerini iletti.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında dün akşam deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Bursaspor'da, görevden ayrılan teknik direktör İbrahim Üzülmez, camiaya veda mesajı yayınladı. Üzülmez, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
Kaynak: İHA
Etiketler : ibrahim üzülmez,veda,mesaj,
712613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/712613.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
17
8
3
28
59
02
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
15
7
5
19
52
04
GALATASARAY A.Ş.
27
14
8
5
22
50
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
14
5
9
11
47
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
28
10
7
11
-2
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
8
9
10
-5
33
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
11
GENÇLERBİRLİĞİ
28
8
7
13
-12
31
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
8
7
13
-13
31
13
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
28
7
7
14
-2
28
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
8
4
15
-16
28
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
5
11
11
-13
26
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
6
7
15
-33
25
18
MKE ANKARAGÜCÜ
28
5
9
14
-23
24
Süper Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
19.06.2020 21:00
Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir
20.06.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor 2 - 0 Gençlerbirliği
20.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 2 - 1 Göztepe
20.06.2020 21:00
Denizlispor 1 - 5 Beşiktaş
21.06.2020 18:30
Kasimpaşa - Fenerbahçe
21.06.2020 21:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.06.2020 21:00
Konyaspor - Sivasspor
22.06.2020 21:00
Alanyaspor - Trabzonspor
22.06.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
29
15
9
5
15
54
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
14
8
7
9
50
03
BURSASPOR
29
14
7
8
7
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
GİRESUNSPOR
28
11
8
9
-1
41
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
29
9
11
9
0
38
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
29
10
8
11
-5
38
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
29
8
11
10
-4
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
7
13
8
4
34
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
29
3
11
15
-18
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
7
5
17
-15
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor 3 - 1 Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor 2 - 2 Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü 1 - 0 Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor 1 - 0 Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor 0 - 1 Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor