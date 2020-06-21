Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Feghouli, Falcao

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Oğuz, Güray, Mehmet Erdem, Kenan Özer, Jefferson, Maxim, Kayode

28'Emre Akbaba'nın ceza alanı hemen içinden yaptığı vuruşta top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

28'Sofiane Feghouli, uzak mesafeden şansını deniyor ancak yerden giden top farklı şekilde yandan auta çıkıyor.

25'Alexandru Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sofiane Feghouli ön direkte topu karşılıyor.

23'Jean Michael Seri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştırıyor.

20'Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Güray Vural geçiyor. Güray Vural'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Okan Koçuk sağına giden topu uzanarak çelmeyi başarıyor.

19'Mariano Filho'nun Olarenwaju Kayode'ye yaptığı faul sonrasında Gaziantep FK ceza yayı bir adım gerisinden serbest vuruş kazanıyor.

17'Golde asisti yapan isim Güray Vural oluyor.

17'GOOOLL!! Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle maçta öne geçiyor. Güray Vural'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Papy Djilobodji penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Koçuk'un sağından ağlarla buluşturuyor.

15'Emre Akbaba'nın Oğuz Ceylan'a yaptığı faul sonrasında Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç serbest vuruşu kullanıyor.

11'Mücadelede 10 dakika geriden kalırken Galatasaray rakip yarı alanda daha fazla görünüyor.

7'Alexandru Maxim'in pasıyla sol kanattan ceza alanı içine giren Olarenwaju Kayode, arka direğe pasını çıkarıyor. Güray Vural, topa vuramayınca Gaziantep FK mutlak bir golden oluyor.

6'Radamel Falcao'nun ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top Papy Djilobodji'den geri dönüyor.

4'Jefferson Nogueira'nın hatalı pasında topla buluşan Emre Akbaba, pasını Radamel Falcao'ya veriyor. Radamel Falcao, ceza alanı içinde müsait pozisyonda yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Günay Güvenç yatarak topu kontrol ediyor.

1'Hakem Alper Ulusoy'un düdüğüyle karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.