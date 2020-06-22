Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Rize'de geçtiğimiz hafta ağır bir yara alan Galatasaray'ın G.Antep karşısında puan kaybına tahammülü kalmamıştı. Eksik Aslan ilerde baskı yapıp erkenden öne geçmek istiyordu. 4'te pres sonuç verdi. Emre kaptığı topu Falcao'nun önüne yuvarlayıp 'Al da at' dedi. Ancak Kolombiyalı klasına yakışmayan bir vuruş yapınca kaleci için kolay bir top oldu. 17'de Güray'ın kullandığı kornerde bomboş kalan Djilobadji kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. Cimbom bu gole çok geçmeden cevap verdi. 36'da Feghouli harika bir ara pası attı. Falcao bu sefer affetmedi: 1-1. 40'da Seri'nin pasıyla ceza sahasına giren Belhanda iki rakibinden müthiş sıyrılıp, topu köşeden ağlara yollayarak takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

> Müthiş heyecan

İkinci yarının başlarında Belhanda'nın geri pasındaki hatası pahalıya patladı. Ahmet Çalık, Kenan'ı son adam pozisyonunda düşürüp kırmızı görünce sarı-kırmızılılar on kişi kaldı. 66'da soldan Saracchi'nin yaptığı ortaya gelişine vuran Feghouli farkı ikiye çıkarttı: 3-1. 78'de Twumasi, ceza sahası dışından vuruşla farkı bire indirdi: 3-2. Gaziantep'in son dakikada Kayode'nin röveşata golü VAR incelemesi sonrasında pozisyon başlangıcındaki faul sebebiyle iptal edilirken. Hakem Alper Ulusoy kaleci Okan'ın topu elinde fazla tuttuğu gerekçesiyle çift vuruş verdi. Sekidika'nın Maxim'e müdahalesi ise penaltıyı getirdi. Atışı kullanan Maxim skoru belirledi: 3-3.

90'DAN SONRA…

Maçın hakemi Alper Ulusoy altı dakikalık uzatma gösterdi. Karşılaşmanın heyecan fırtınası ise bu bölümde yaşandı. İşte 90'dan sonrasının hikâyesi:

90+4 Kayode'nin golü: 3-3

90+8 VAR incelemesi sonrası Kayode'nin golü iptal: 3-2

90+12 Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesiyle G.Antep endirekt serbest vuruş kazandı.

90+13 Sekidika'nın Maxim'e faulüyle G.Antep penaltı kazandı.

90+15 Maxim'in penaltıdan gecenin skorunu ilan etti: 3-3.

Virüs niyetlerde!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından öfkeliydi. Terim, "Futbolun bir dengesi vardır. Ayarını bozduğunuz zaman işin ucunu kaçırırsınız. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki virüsü niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum" derken, "En son bu saniye kuralı (kalecinin topu elinden çıkaracağı süre) kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. Enteresan. Kalecimizin top elinde Kenan ona doğru gidiyor tedirgin ediyor. Cüneyt Bey de içeride onu seyrediyor. En fazla bağıran haklı oluyor. Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattı? Dünyada artık bunlar çalınmıyor" sözlerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'E YOKLAR

Mariano-Ahmet cezalı

∂ G.Saray'ın sağ bek oyuncusu Mariano dün sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Ahmet Çalık da kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alacak. Sarı-kırmızılı takım haftaya oynayacağı kritik Başakşehir maçına bu iki oyuncusundan mahrum çıkacak.

ONYEKURU: FARK AÇILDI AMA

Pes etmek yok

∂ Henry Onyekuru maçın ardından, "Geçen hafta ve bu hafta aynı. Rakibe dokunamıyoruz. Anlamsız kartlar alıyoruz. Yapmamız gereken son saniyeye kadar mücadele etmek. Fark açıldı ama G.Saray'ın ruhunda pes etmek yok" yorumunu paylaştı.

BEŞ DAKİKA DOKUZ KİŞİ

Değişiklik gecikince!

∂ Ahmet Çalık'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Galatasaray'da Radamel Falcao da sakatlandı. Oyundan çıkan Kolombiyalı futbolcunun yerine şaşılacak şekilde beş dakika boyunca yedek oyuncu girmedi. Dokuz kişi kalan Galatasaray ikinci golü yedi.