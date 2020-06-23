Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce Rize mağlubiyeti, sonra Gaziantep beraberliği ile toplamda uçup giden beş puan G.Saray’ı yarışın neredeyse dışında bıraktı. Camia sinirli... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tabiri caizse zehir zemberek açıklamalarda bulunurken, “İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay geçti. Doktorlar 3 tümör aldı. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler” sözlerini kullandı. Başkan, “Gaziantep maçında rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Sevgili Alper Ulusoy onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey ürettin böyle? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep’in attığı ikinci gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi” derken, “Hakem, özür dilemesini bilmeli. Gerektiğinde aynadan utanmalı. Belki utanır, kendiliğinden ayrılır. Onur, karakter ve duruş bence bunu gerektirir ama ben bir şey diyemem. Galatasaray’ın hakkı yendi denmeyecek mi? Bu dendiği anda Türk futbolu, bu lig zora girer. Antep müthiş mücadele verdi. Biz direnemedik. Galatasaray’ın kültüründe pes etmek yoktur” açıklaması yaptı.

> Fener’e taş attı

“Yok şampiyonluk gitti, yok biz bittik, öldük... Yok böyle bir şey’’ vurgusu yapan Cengiz, sarı-kırmızılıların imza aşamasına geldiği Mert Hakan Yandaş’ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ile anlaştığı iddiaları içinse isim vermeden, “Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması ki iki yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar. Bazı takımlar Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor. Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle. Biz bu kültürle yetiştik” ifadelerini kullandı.

Bu tür hata yapılamaz!

Galatasaray’da hakem kararları masada ama iç işlerinde de kaleci Okan Kocuk’un durumu eleştiriliyor. Süper Lig’de hem de büyük takımda forma giyen bir kalecinin normal kurala göre 6 saniye olan topu elinde tutma kuralını 20’ye kadar çıkarması ‘kabul edilemez’ olarak değerlendiriliyor. Sezonu kapatan ve yeni sezonun ilk yarısında da takımda olmayacak Muslera’nın yerine geçici olarak düşünülen Okan bu hatasıyla o fırsatı da kaçırmış gibi görünüyor.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Böyle insanı ilk defa gördüm

Cengiz, “Hastalığım sürecinde beni devamlı arayan ve doktorlarla durumu izleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir insanla, bir camianın temsilcisiyle böylesine ilgilenen bir insan gördüm” sözlerini kullandı.