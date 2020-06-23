Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Trabzonspor liderlik koltuğunu geri almak için gittiği Alanya deplasmanında, uzatmalarda şoku yaşadı: 2-2. Gol perdesi maçın henüz 7'inci dakikasında açıldı. Caulker'in hatalı pasının ardından ceza sahasına giren Sörloth, müsait durumdaki takım arkadaşı Abdülkadir'i gördü ve genç oyuncu topu filelerle buluşturdu: 1-0. Bu golün ardından beraberlik golü için yüklenen Alanya, 9'da eşitliğe çok yaklaşsa da Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta sezonun başarılı ismi Uğurcan gole izin vermedi. Bu pozisyonun ardından ilk yarının son dakikalarına kadar düşük bir tempoda geçen karşılaşmada beraberlik golü ise 45+1'de geldi. Adı birçok takımla anılan N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Cisse, Uğurcan'ı kapattığı köşeden mağlup ederken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

> Sonunda Bakasetas!

49'da Pereira'nın vuruşunda Marafona kalesini gole kapadı. Bordo-mavili takımı ikinci defa öne geçiren gol ise 51'de geldi. Abdülkadir'in pasıyla buluşan Novak'ın şutu kaleciden dönerken, bir kez daha tamamlayan Çek futbolcu takımını öne geçirdi: 2-1. 55'te Efecan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tzavellas ön direkte kafayı vurdu ama devre arasında Uğurcan'ın yerine oyuna giren Erce kaleye yönelen topu kornere çeldi. 75'te Bakasetas'ın bazukasında Erce yine başarılıydı. Kalan bölümde Trabzonspor'da Hosseini, Alanya'da N'Sakala kırmızı kart görerek takımlarının maçı 10 kişi tamamlamasına neden olurken, son sözü uzatmanın son anlarında Bakasetas söyledi. Maçın başından bu yana ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Yunan oyuncu yine ceza sahasının dışında önce N'Diaye'yi çalımladı, ardından müthiş vurdu: 2-2.

Ağaoğlu çıldırdı!

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Uzatmanın sonunda gelen beraberlik golüyle çok sinirlenen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile tartıştı. Sözlü kavgaya dönen tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, "Sonuçta bakıldığında 2 puan kaybettik ama yarışa devam ediyoruz. Trabzonspor bu yarışı bırakmaz. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Burada eğer bir eleştiri olacaksa üzerime alırım” açıklaması yaptı.

ERCE: RAKİPLER HIRSLI

Bizden korkuyorlar

∂ Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Erce Kardeşler, "Rakipler bize karşı daha istekli ve hırslı oynuyor. Bizden korkuyorlar! Bizden çekiniyorlar demek ki. Bizi üzen bir puan kaybı yaşadık'' dedi.

NOVAK: LİDERLİĞİ İSTİYORDUK

Hiçbir şey bitmedi

∂ Dün Trabzonspor'un ikinci golünü atan Filip Novak, "Henüz hiç bir şey bitmedi. Hedefimiz kazanıp liderliği sürdürmekti. Ancak hedeflediğimiz olmadı. Asıl amacımız lig sonunda liderlik koltuğunda yer almak" sözlerini kullandı.

Takımı ateşledik

Alanyaspor'un teknik patronu Erol Bulut, "Önümüzde güçlü bir Trabzonspor vardı. Yaptığımız değişiklikle takımı ateşledik" derken F.Bahçe sorusuna, "Bu soruya cevap veremem. Önümüzde bir kupa, altı lig maçı var" karşılığını verdi.

Uğurcan sakatlandı

Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümlerinde sakatlanan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ikinci yarıya çıkamadı. Futbolcunun durumu bugünkü MR sonrası netleşecek.