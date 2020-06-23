12 hafta aradan sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılılar çıkışını cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor. Hikmet Karaman yönetiminde ilk galibiyetini alan ve puan sırlamasında tehlikeli bölgeden uzaklaşan Malatya temsilcisi şimdi de gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. Sakatlığı süren Mustafa Akbaş ve Bifouma’nın da iyileşmesiyle eksik oyuncusu kalmayan Yeni Malatyaspor boyu kısalan ligde korkulu rüya görmek istemiyor.
Göztepe galibiyetiyle puanını 38’e yükselten sarı-kırmızılılar, 27 Haziran Cumartesi günü 18.30’da Fenerbahçe’nin konuğu olacak.
Yeni Malatyaspor’da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi
23.06.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.
12 hafta aradan sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılılar çıkışını cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor. Hikmet Karaman yönetiminde ilk galibiyetini alan ve puan sırlamasında tehlikeli bölgeden uzaklaşan Malatya temsilcisi şimdi de gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. Sakatlığı süren Mustafa Akbaş ve Bifouma’nın da iyileşmesiyle eksik oyuncusu kalmayan Yeni Malatyaspor boyu kısalan ligde korkulu rüya görmek istemiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor,fenerbahçe,maç,
712981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/712981.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
17
8
3
28
59
02
TRABZONSPOR A.Ş.
28
16
9
3
33
57
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
15
8
5
19
53
04
GALATASARAY A.Ş.
28
14
9
5
22
51
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
14
5
9
11
47
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
28
12
8
8
17
44
07
FENERBAHÇE A.Ş.
28
12
7
9
11
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
28
10
7
11
-2
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
9
9
10
-11
36
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
8
10
10
-5
34
11
KASIMPAŞA A.Ş.
28
9
5
14
-9
32
12
GENÇLERBİRLİĞİ
28
8
7
13
-12
31
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
8
7
13
-13
31
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
28
7
7
14
-2
28
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
8
4
16
-18
28
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
28
5
12
11
-13
27
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
6
7
15
-33
25
18
MKE ANKARAGÜCÜ
28
5
9
14
-23
24
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
26.06.2020 21:00
Beşiktaş - Konyaspor
27.06.2020 18:30
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
27.06.2020 21:00
Trabzonspor - Ankaragücü
27.06.2020 21:00
Göztepe - Alanyaspor
28.06.2020 18:30
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
28.06.2020 18:30
Rizespor - Denizlispor
28.06.2020 21:00
Başakşehir - Galatasaray
28.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
29.06.2020 21:00
Gençlerbirliği - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
29
15
9
5
15
54
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
14
8
7
9
50
03
ADANA DEMİRSPOR
29
13
9
7
21
48
04
ALTAY
29
12
10
7
8
46
05
BURSASPOR
29
14
7
8
7
46
06
AKHİSARSPOR
29
12
9
8
3
45
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
11
7
6
44
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
0
41
09
GİRESUNSPOR
28
11
8
9
-1
41
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
29
9
11
9
0
38
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
29
10
8
11
-5
38
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
29
8
11
10
-4
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
7
13
8
4
34
14
ALTINORDU
29
7
11
11
-7
32
15
BOLUSPOR
29
4
14
11
-12
26
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
29
6
9
14
-11
24
17
ADANASPOR A.Ş.
29
3
11
15
-18
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
7
5
17
-15
11
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
26.06.2020 20:00
Bursaspor - Adanaspor
26.06.2020 20:00
Altinordu - Keçiörengücü
27.06.2020 17:30
Eskişehirspor - Altay
27.06.2020 17:30
Osmanlispor - Erzurumspor
27.06.2020 20:00
Menemenspor - Boluspor
27.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Giresunspor
28.06.2020 17:30
Hatayspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
28.06.2020 20:00
Karagümrük - Istanbulspor
28.06.2020 20:00
Akhisarspor - ümraniyespor