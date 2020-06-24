Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçı sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ağır sözlerle eleştiren Ağaoğlu yaşananları şöyle anlattı: Bize ‘Şampiyon olamazsınız. Siz mi şampiyon olacaksınız’ gibi ifadeler kullandılar. Maçın gergin geçeceğini biliyordum ama bu düzeyde beklemiyordum. İki dakika daha sıkıntı yaşanmasa biz stadı terk edecektik ama tam o arada bir beyefendi arkadan kopup geldi ve parmağını sallayarak bilmem ne oğlu bilmem neler demeye başladı. Tahrik etti, kıvılcımın patlama noktası da o oldu.

> Başakşehir hayranı

“Alanya Başkanı, elinde telefonla ‘Abime küfrediyorsun’ diyerek gelmeye başladı. Telefonda da ‘Abim Protokol 2’ yazıyor. Telefonu da suratıma doğru tutuyor, herhâlde ağzımdan çıkmasını beklediği şeyler vardı. Vurmaya kalktı diyor ama vurmaya kalksam, 20 santimetrelik mesafede. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde! Bizi ısrarla bir şeyin içine çekmeye çalıştılar ve bunda başarılı oldular. Hoş olmayan, şeyler oldu. Camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum. Bize küfreden kişinin kulüp müdürü olduğu ve Başakşehir hayranı olduğu ortaya çıktı.”

> MHK memnunmuş

“Ağzı alkol kokuyordu. Midem bulandı’ diyecek kadar yalan söyleyen bir insandan her şey beklenir. MHK Başkanı, bir toplantı yapmış. ‘Sakın basında ve sosyal medyadaki haberlere itibar etmeyin. Ben performansınızdan memnunum’ demiş. MHK hakemlerin performansından memnunsa bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir-Trabzon maçında Nwakaeme’ye yapılan hareket penaltı değil mi? Peşinden Göztepe maçında VAR devreye giriyor Da Costa’nın pozisyonuna penaltı verildi. Eğer MHK Başkanı bunlardan çok memnunsa benim söyleyecek lafım yok!”

Sıfır promil çıktı

Ahmet Ağaoğlu “Ağzı alkol kokuyordu” suçlamalarına karşılık kendi isteğiyle Trabzon Havalimanı’na inişte alkol testi yaptırdı. Ağaoğlu’na yapılan alkol testi ‘0’ promil çıktı.

Şampiyon biz olacağız

“Kazandığımız ve puan kaybettiğimiz maçlarda sevinç ve üzüntülerimizi o gece orada bırakamazsak önümüze bakma şansını kaybederiz. Her maçı aynı ciddiyetle oynamalıyız. Bizim için mücadele yeniden başladı.”

TARAFTAR BIRAKMADI

Şehirde karşılama

∂ Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor kafilesini Alanya dönüşü havaalanında coşkuyla karşıladı. “Şampiyon Trabzon” tezahüratları ortalığı inletirken taraftarlar oyunculara moral verdi.

ÇİMŞİR ‘PES ETMEK YOK’ DEDİ

Son düdüğe kadar…

∂ Alanya’da iki puan bırakıp şampiyonluk yolunda yara alan Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir, “Asla pes etmeyeceğiz. Son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

SKORU TUTAMIYOR

20 puan kayıp

∂ Trabzonspor bu sezon oyun olarak rakibe üstünlük kurduğu karşılaşmalarda önemli kayıplar yaşadı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de öne geçtiği karşılaşmalarda 20 puan kaybederek büyük yara aldı.

Ağaoğlu önüne gelene daldı!

Alanyaspor Başkan Hasan Çavuşoğlu maçta yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Çavuşoğlu “Maç başladı, sürekli hakaretler gelmeye başladı. Hakemlere de küfrediyorlardı. Maçtan sonra kıyamet koptu! Ahmet Ağaoğlu, ağabeyime ana avrat küfretti. Küfretmeyin, o benim abim dedim. Ağaoğlu sonra bana küfretti, vurmaya kalktı. Sahada çalışanlarımıza tekme tokat daldı. Hayatımda böyle rezillik görmedim. Şikâyetçi olacağım” dedi.

60 günlük ceza yolda

Trabzonspor’un son dakikada yediği golle liderlik koltuğundan düşmesinden çok, maç sonunda çıkan olaylar gündeme oturdu. Protokol tribünündeki kavganın ardından olaylar yatışmaya başlamışken edilen bir küfür sonrasında tribünden inip sahaya dalan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Sahaya inerek ev sahibi takımın görevlileriyle kapışan Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra yönetici Ertuğrul Doğan’a da hem kavgaları hem de ‘Covid-19 protokolüne aykırı hareket etmekten 60 gün hak mahrumiyeti ve para cezası gelebileceği öğrenildi.