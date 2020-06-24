Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi'nin 25 Haziran Perşembe günü itibarıyla dijital ortamda ziyaretçilere açılacağı kaydedildi.

İnternet platformunda yer alacak ve erişimin 19 lira 90 kuruş olacağı uygulama ile müzenin dijital ortamda gezilmesine olanak sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, sanal müze uygulamasıyla dünyanın her yerindeki sarı-kırmızılı taraftarların rehber eşliğinde müze içerisinde adım adım gezebileceği, Galatasaray Kulübünün tarihinin son görüntüleme teknolojisi ile 3 boyutlu olarak görme fırsatı elde edileceği aktarıldı.

Sanal müze uygulamasına kulübün internet sitesinde yer verilen bağlantılar aracılığıyla ulaşılabileceği kaydedildi.