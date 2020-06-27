Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi inadı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u 5 golle deviren siyah-beyazlılar, kümede kalma savaşı veren Konyaspor'u sahasında 3-0'la geçti. Son haftalarda olduğu gibi ilk dakikalardan itibaren rakip sahada baskı kuran siyah-beyazlılarda özellikle Burak Yılmaz ve Diaby hücumda çok etkiliydi ve bu durum tabelaya da yansıdı. Misafir ekip henüz 10. dakikada Amir Hadziahmetovic'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Kara Kartal aradığı golü 40'ta buldu. Burak Yılmaz sol çizgiden aldığı topu ceza sahası dışından '90' diye tabir edilen köşeye gönderdi: 1-0. Bu golden beş dakika sonra Burak Yılmaz'la verkaça giren Diaby karşı karşıya pozisyonda kaleci Ertuğrul'u avladı ve devrenin skorunu belirledi: 2-0.

> Lens'ten kapanış

Siyah-beyazlılar ikinci yarıya da kaldığı yerden devam etti. Burak Yılmaz yine sahneye çıktı ve 'al da at' dercesine verdiği pasla Lens'in farkı 3'e çıkarmasında büyük rol oynadı: 3-0. Skoru rahatlattıktan sonra oyunu iyice rölantiye alan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın 70'te üç oyuncu değişikliği birden yaptı. N'Koudou, Lens ve Atiba çıkarken yerlerine sırasıyla Boateng, Boyd ve Necip girdi. Diaby 75'te bir defa daha kaleciyle karşı karşıya kaldı ama tam vuruşunu yapmak üzereyken araya giren Alper Uludağ dördüncü golü önledi. Oyuna 78'de giren Güven Yalçın son dakikalarda gol atabilmek için çok uğraşsa da skoru değiştiremedi. Beşiktaş sahasındaki maçtan üç puanla ayrılarak 2'de 2 yaparken Devler Ligi iddiasını da sürdürmüş oldu.

Dönüşüm güzel oldu

Beşiktaş’ın kiralık oyuncularından Diaby, dün de fileleri havalandırarak üst üste iki hafta gol atmış oldu. Malili oyuncu maç sonu açıklamasında, "Pandemiden sonra güzel dönüş yaptım. Beşiktaş sayfam kapanacak olsa bile iyi bir şekilde kapatmak istiyorum" dedi. Sezon sonu Sporting’e dönecek olan 29 yaşındaki orta saha toplamda ligde 26 maçta 4 gole adını yazdırdı.

Kral hareketler!

Burak Yılmaz diye yazılır, “GOL” diye okunur... Siyah-beyazlıların golcüsü kalitesini Konya maçında öyle bir gösterdi ki... Yokluğunda zorluk çeken Kara Kartal, geçen hafta 5-1’lik Denizlispor maçında 1 gol atan ve 2 asist yapan Yılmaz ile dün de Konya’yı devirdi. Kral, ilk yarının sonunda önce müthiş bir gol kaydetti ardından da iki asist yaptı ve maçı koparan isim oldu. Burak ile ilgili dikkat çekici istatistik Sergen Yalçın göreve başladıktan sonra Beşiktaş'ın ilk yarılarda attığı dört golün de onun adının olmasıydı. Siyah-beyazlıların forveti bu sezon 22 maçta süre alıp 13 gol ve 7 asiste imzasını attı. Bu arada kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük kulüpler bulunan Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde gönül verdiği Beşiktaş’ta kongre üyesi olmuştu.

BÜLENT KORKMAZ'DAN

Kırmızı isyanı

∂ Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ilk yarıda Vida'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek, ''İlk 15 dakika 11'e 11 oynanırken bizim istediğimiz gibi oyun vardı. Vida'nın pozisyonu kırmızı karttı. 10 kişi kaldıktan sonra bireysel hatalarla maç koptu" dedi.

OYUNA GİRDİ, SARARDI

Boyd Kayseri’de cezalı

∂ İH Konyaspor karşısında oyuna 70. dakikada Diaby'nin yerine giren Tyler Boyd, 88'de sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. ABD'li futbolcu siyah-beyazlı takımın gelecek hafta deplasmanda Kayserisporla ile karşılaşacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.

KORONA ÖNLEMİ...

Ljajic ve Nayir yok

∂ Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçı öncesinde iki isimde koronavirüs tespit edilmişti. Testleri pozitif çıkan Âdem Ljajic ve Umut Nayir, kadroda yer almadı. İki ismin tedavisinin ve takiplerinin devam edildiği ve önümüzdeki günlerde yeniden bir teste tabii tutulacakları açıklandı.