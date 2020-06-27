Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dünkü 3-0'lık galibiyete rağmen gergindi. Maç sonrası açıklama yaparken stresli ve keyifsiz olduğu göze çarpan tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz hafta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalara da göndermede bulundu. Denizlispor karşısında elde edilen 5-1 galibiyete rağmen siyah-beyazlı kulübün patronu, "Aslında daha iyi oynayabilirdik" demişti. Bu sözlere alındığı belli olan Sergen Yalçın, "Aslında çok yorumlanacak bir maç değil. Kazandığımız için mutluyuz, oyunla ilgili yorum yapmak istemiyorum, skordan memnunuz" sözlerini kullandı. Sergen Yalçın oyunun ilk 15 dakikadan sonra koptuğunu belirterek, "İstanbul'da büyük takımlara karşı 10 kişi kalmak zordur. Bizim için de kolay oldu" dedi.

> Kuvvetliyiz

Hücum oyuncularına mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen Sergen Hoca, "Futbolcular sahip oldukları özelliklerini saha yansıtmazlarsa, gerçek potansiyellerini yapmazlarsa problem olur. Herkesin oyunculardan beklentisi var. Diaby, Lens, N'Koudou, Burak, Âdem... Bu oyuncular rutin oynarsa maç kazanmak zor. Son iki haftada öndeki oyuncular sorumluluk alıyor. Burak, Diaby, Lens gol atıyor. Bunlar olunca maç kazanmak kolay oluyor. Sahada bir şey yapmadıktan sonra dışarıda yetenekli olmasının önemi yok. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı.

6 EKİM’DE SAKATLANMIŞTI

Dorukhan 264 gün sonra

∂ Siyah-beyazlıların 6 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada ağır bir sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Dorukhan Toköz, 264 gün sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı. Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan, Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dâhil edildi.

İkinci dalya!

Atiba tarih yazıyor, tarih Atiba'yı yazıyor... Beşiktaş'a yedi sezon önce transfer olan tecrübeli futbolcu, dün akşam oynanan Konyaspor maçında siyah-beyazlı formayı ligde 200. defa sırtına geçirdi. Öte yandan maç öncesi Atiba'ya, Sergen Yalçın tarafından plaket verilecekti. Ancak TFF yetkilileri, daha önce kendilerine bildirilmediği gerekçesiyle Kanadalı oyuncuya plaketin saha içinde değil, soyunma odasında verilmesini istedi. Bu durum üzerine Atiba, plaketiyle saha içinde tek başına poz vermekle yetindi.