Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticilerin, idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. AŞ'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman, Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nin 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.